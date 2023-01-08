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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سقوط أمطار في المنوفية وطوارئ لسحب المياه من الشوارع

سقوط أمطار في المنوفية
سقوط أمطار في المنوفية

شهدت محافظة المنوفية سقوط أمطار علي عدد من مراكز المحافظة مع رعد وبرق.

 

وخلت الشوارع من المارة وقت تساقط الأمطار حيث تحولت الشوارع إلي برك مياه.

 

وتابع المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار بمدينة شبين الكوم وأمر بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة؛ وذلك لحلها فورًا خاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو جودة المياه.

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وكلف نجيب رؤساء الأفرع بمتابعة عملية شفط مياه الأمطار بالشوارع والدفع بالمعدات اللازمة من عربات الكسح وماكينات الشفط لمواجهة موجة الطقس السيئ والتي أدت إلى  هطول أمطار  علي أماكن متفرقة بالمحافظة.

 

وشدد، على ضرورة انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة، واستمرار العمل بجميع الافرع التابعة للشركة ، ورفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات والمحطات والتنسيق الكامل مع الجهات المسئولة.

 

ويتابع رئيس الشركة على مدار الساعة مع غرفة طوارئ الشركة آخر المستجدات للتعرف على حالة المناطق بالأفرع التابعة للشركة.

 

وتهيب الشركة المواطنين ترشيد استخداماتهم للمياه خلال تلك الفترة من الموجة التي تتعرض لها المحافظة لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحى.

سقوط أمطار في المنوفية
سقوط أمطار في المنوفية
سقوط أمطار في المنوفية
سقوط أمطار في المنوفية
سقوط أمطار في المنوفية
سقوط أمطار في المنوفية
سقوط أمطار في المنوفية
سقوط أمطار في المنوفية
سقوط أمطار في المنوفية
سقوط أمطار في المنوفية
سقوط أمطار في المنوفية
سقوط أمطار في المنوفية
سقوط أمطار في المنوفية
سقوط أمطار في المنوفية
سقوط أمطار في المنوفية
سقوط أمطار في المنوفية
سقوط أمطار في المنوفية
سقوط أمطار في المنوفية
سقوط أمطار في المنوفية
سقوط أمطار في المنوفية
سقوط أمطار في المنوفية
سقوط أمطار في المنوفية
سقوط أمطار في المنوفية
سقوط أمطار في المنوفية
سقوط أمطار في المنوفية
سقوط أمطار في المنوفية
محافظة المنوفية شركة مياه الشرب والصرف الصحى سقوط امطار الطقس السيئ المنوفية

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