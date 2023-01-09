الغرف التجارية: الأرز بـ 14 جنيها واللحوم 140

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن سعر كيلو الأرز، بمعارض أهلاً رمضان، يبدأ من 14 حتى 18 جنيهًا، والسكر من 14 حتى 16 جنيهًا، والزيت يبدأ من 25 جنيهًا للزجاجة الـ 700 مللي، بينما وصل سعر كيلو اللحوم الطازجة إلى 140 جنيهًا.

وأضاف الدكتور علاء عز،خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”،:"ما تردد عن اختفاء سلعة الزيت من معرض أهلاً رمضان بالمؤسسة في شبرا الخيمة.

وأوضح: "سلعة الزيت متوفرة بالمعرض، ولا يوجد أي نقص بها، لافتًا إلى أنه قد يكون في لحظة ما حدثت عملية سحب على عبوات الزيت؛ لتظهر الأرفف خالية من السلعة في وقت معين.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع محافظ القليوبية، على توفير مساحة أخرى في معرض المؤسسة؛ من أجل ضخ المزيد من الزيت بها؛ وعند انتهائها من الأرفف سيتم ضخ النواقص بشكل سريع، مؤكدًا أن سلع معارض أهلا رمضان سيدون عليها «معارض أهلاً رمضان وغير مخصصة للبيع، ومن سيوجد عنده هذه السلع من التجار سيتم غلق محله».

وأردف:"هناك بعض السلع تم تخصيصها بسعر التكلفة؛ ليتم طرحها في المعارض للمواطنين مثل سلعة الزيت، مستطردًا: «أصبح هناك إشراف على المعارض، ولن يتم الحصول على كميات سلع تجارية؛ مينفعش حد يأخد 6 كراتين؛ والمواطن يحصل على الكمية التي يحتاجها».