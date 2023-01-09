محمد صادق عن ظاهرة التزوير في شخصيات رسمية: أزمة قيم وفساد

تحدث اللواء محمد صادق مساعد وزير الداخلية الأسبق عن ظاهرة التزوير في شخصيات رسمية وانتحال الصفة.



وأكد صادق، خلال حواره مع برنامج "المواجهة"، المذاع عبر قناة "اكسترا نيوز"، ان النصابون أو منتحلي الشخصيات يستغلون رغبة المواطنين فى التقدم فى المكانة الإجتماعية حتى لو بطرق غير شرعية.

الشخصيات الرسمية

وأوضح اللواء محمد زكى مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن منتحلي صفة الشخصيات الرسمية،يستغلون طمع الضحايا والمعلومات التي توفرها وسائل التواصل الإجتماعى.

وأكد مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن السبب فى الموضوع برمته هو ازمة القيم الأخلاقية وكذا الفساد التي يعاني منها المجتمع.