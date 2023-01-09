عاجل | الأهلي يدرس استعارة تريزيجيه في مونديال الأندية

أكد الإعلامي محمد فاروق أن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب يدرس استعارة محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق طرابزون سبور التركي لمدة 6 شهور في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير الجاري.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" اقترح مسؤول بارز في شركة الأهلي لكرة القدم التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق طرابزون سبور التركي لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة من أجل الاستفادة من خدماته في كأس العالم للأندية في المغرب مطلع فبراير المقبل".

وتابع:" تم عرض الأمر على السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر قبل التفاوض رسمياً مع النادي التركي قبل استعارة تريزيجيه في يناير الجاري ".