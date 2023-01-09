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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقد موقع إنشاء أول وحدة سكنية صديقة للبيئة

جانب من الجوله
جانب من الجوله

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، موقع أعمال الإنشاءات بتجربة إنشاء وحدات سكنية صديقة للبيئة، والتي يتم تنفيذها بناءً على بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، يرافقه المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وتفقد المحافظ  ايضا خط إنتاج الخامات اللازمة لأعمال البناء ووجه بسرعة توفير الاحتياجات المطلوبة والعمالة المدربة للبدء في أعمال التنفيذ وفقًا للنموذج الذي تم مُعاينته بمقر الجامعة .

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وخلال الجولة، تابع  المحافظ  أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان مطار الخارجة والطرق المؤدية إليه، موجهًا بسرعة نقل أعمدة ومحولات الكهرباء لتوسعة الطرق، وتصميم جدارية وجزيرة بوسط الميدان تعبر عن الهوية البصرية للمحافظة، وزراعة وتنسيق المنطقة المجاورة لبوابة المطار.

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