رئيس سموحة يحذر من صدمة هبوط الفريق الأول للدرجة الثانية

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أنه غير قادر على إقالة طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بسبب وجود معارضة شديدة داخل مجلس الإدارة.



وقال عامر في تصريحات عبر برنامج «بوكس تو بوكس»: «هناك 5 أعضاء داخل مجلس إدارة نادي سموحة، يعترضون قراراتي بإقالة طارق العشري، وهؤلاء الأعضاء كانوا مع الرئيس السابق».

وأضاف: «مجلس الإدارة يقولون أن ملغ الكرة غير مهم، ولكنهم انفقوا 150% من الميزانية التي كنت انفقها في سنوات سابقة، وقاموا بتعاقدات كثيرة غير ناجحة».

وواصل: «انا اتعامل مع النتائج فقط، هناك مدربين جيدين ولكنهم قد يكونوا غير موفقين، وتم التعاقد مع 17 لاعب عن طريق المدير الفني الحالي طارق العشري ويريد رحيلهم الآن، كما أنه طلب حاليا التعاقد مع لاعبين كبار في السن مثل السيد سالم ولاعب سابق في الحرس».

وتابع رئيس سموحة: «الجهاز الفني يضم طارق العشري نجله وأحد اصدقائه، أنا اتحدث بالارقام فقط، ولن استمر في المسلسل الهزلي».

وزاد: «هناك 5 أعضاء ضدي، فماذا سأفعل، سموحة يهبط للدرجة الثانية حتى يكونوا راضيين، ونجل طارق العشري أتى بلاعب ثم طلب المدرب رحيله».

وأردف: «يقولون أنني أحصل على لاعبين بنظام الإعارة، وهم من قاموا باستقدام بواتينج من الاتحاد الذي اضاع 12 فرصة في مباراة واحدة، وهناك لاعبين كثيرين تم استقدامهم مثل احمد عادل عبدالرسول وممدوح عبدربه واسلام عادل حامد وأحمد عبدالعزيز وكلهم رحلوا رغم حصولهم على 60% من مستحقاتهم».

وأكد: «طارق العشري قال لـ زياد طارق، بأنه لن يلعب لأنني أنا من تعاقدت معه، رغم أنني فاوضت محمود الخطيب لمدة أسبوع من أجل اقناعه بضم اللاعب، حسام حسن تنازل عن مبالغ كبيرة من اجل الانضمام لنادي سموحة، ويعترضون على ضمه رغم تعاقدهم مع لاعبين كثيرين مؤخرا».

وأكد: «أطالب وزير الشباب والرياضة بالتدخل بدلا من هدم مؤسسة عملاقة، لأن نادي سموحة قد يهبط للدرجة الثانية بهذا الشكل، الـ5 أعضاء يتخيلون أنهم يضايقوني بذلك، لكن سيضرون النادي».

وأكمل: «تعاقدت مع معين الشعباني واتفقت معه على دفع 700 الف جنيه بالعملة المحلية، وكنت سأدفع الفارق من جيبي الخاص، ورغم قبوله المهمة بسبب تمسكي به، لكن هناك معارضة من جانبهم لتعيين المدرب».

وأتم: «طارق العشري يتقاضى حوالي نصف مليون جنيه، وتعاقدوا مع عبدالحميد بسيوني وحصل على منحة توقيع عقد، ثم قام بتجديد عقده مجددا وحصل على منحة توقيع، وطارق العشري حصل على 600 الف جنيه سلفة تسدد على سنة وكذلك باقي الجهاز المعاون، فكيف يكون هؤلاء خائفين على أموال النادي».