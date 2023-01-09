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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ايقاف لمدة 4 سنوات لثنائي الزمالك

رئيس مكافحة المنشطات يكشف مفاجأة عن الذي سيحدث لثنائي الزمالك خلال 48 ساعة

فتوح وعبد الله جمعه
فتوح وعبد الله جمعه




كشف الدكتور حازم خميس رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، ان الكود الدولي يعطي الحق للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في إجراء اختبارات المنشطات في الملاعب في المسابقات أو في التدريب او في البيوت او في الفنادق في اي مكان هذه السلطة مختصة بها المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.




 

واضاف الدكتور حازم خميس رئيس مكافحة المنشطات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” مع الاعلامي "سيد علي” علي قناة "الحدث اليوم”، ان هناك عقوبة رفض العينة بمعني لو هناك اي لعيب في مصر مسجل في اي اتحاد جماعي او فردي ورفض اخذ العينه بيتم وقفه لمدة 4 سنوات .

 

رئيس مكافحة المنشطات : ايقاف لمدة 4 سنوات لثنائي الزمالك

 

واكد حازم خميس، ان المنظمة اتجهت إلي النادي يوم السبت ولم تجد اللاعبين وغدا سيتم إرسال هذا إلي اتحاد الكرة و إلي رابطة المحترفين ويجب علي ثنائي الزمالك اضافة انفسهم علي النظام قبل 48 ساعة واذا تواجه مندوب المنظمة ولم يجد اللاعب 3 مرات سيتم إيقاف اللاعب لمدة 4 سنوات .

 

المنشطات الزمالك اتحاد الكرة رابطة المحترفين الكود الدولي

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