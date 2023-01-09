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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رضا عبد العال يفاجئ مرتضي منصور بتعليق مثير: انت خايف من أيه

رضا عبد العال و مرتضي
رضا عبد العال و مرتضي منصور


قال رضا عبد العال، ، ان رئيس نادي الزمالك خائف ان يجلس مع المدير الفني للنادي، مضيفا، ان فيريرا اهدر 5 نقاط في الدوري المصري ومرتضي منصور لديه الاحقية التامة ان يجلس معه ويعرف سبب إهدار النقاط .




 

رضا عبد العال : إدارة النادي لم تتحدث عن فيريرا


 

وأضاف رضا عبد العال، المحلل ببرنامج "البريمو" على قناة "تن” قائلا : “ادارة النادي تكلمت فقط علي فتوح وعبد الله جمعه وتكلمت على الاعلاميين الذين يهاجمون نادي الزمالك ولا يجرؤ احد ان يتكلم بطريقة سئ علي النادي هم فقط ينقلون الحقيقة “
 


 

 رضا عبد العال : مرتضي منصور يجب عليه التحدث مع فيريرا
 

وتابع رضا عبد العال قائلا : “ لماذا مرتضي منصور لم يتحدث مع فيريرا حتي الان وسيبه يشتغل براحته رغم الاداء السيء للنادي وان الدوري علي وشك الضياع من بين ايدي فريق الزمالك"

 

رضا عبد العال الزمالك مرتضى منصور فيريرا فتوح عبد الله جمعه

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