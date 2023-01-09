رضا عبد العال يفاجئ مرتضي منصور بتعليق مثير: انت خايف من أيه



قال رضا عبد العال، ، ان رئيس نادي الزمالك خائف ان يجلس مع المدير الفني للنادي، مضيفا، ان فيريرا اهدر 5 نقاط في الدوري المصري ومرتضي منصور لديه الاحقية التامة ان يجلس معه ويعرف سبب إهدار النقاط .









رضا عبد العال : إدارة النادي لم تتحدث عن فيريرا





وأضاف رضا عبد العال، المحلل ببرنامج "البريمو" على قناة "تن” قائلا : “ادارة النادي تكلمت فقط علي فتوح وعبد الله جمعه وتكلمت على الاعلاميين الذين يهاجمون نادي الزمالك ولا يجرؤ احد ان يتكلم بطريقة سئ علي النادي هم فقط ينقلون الحقيقة “







رضا عبد العال : مرتضي منصور يجب عليه التحدث مع فيريرا



وتابع رضا عبد العال قائلا : “ لماذا مرتضي منصور لم يتحدث مع فيريرا حتي الان وسيبه يشتغل براحته رغم الاداء السيء للنادي وان الدوري علي وشك الضياع من بين ايدي فريق الزمالك"



