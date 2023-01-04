الزمالك يرصد ميزانية مفتوحة للتعاقد مع 4 لاعبين جدد في يناير

سموحه علي الخط مع الزمالك









قال الاعلامي محمد شبانه، ان إدارة الزمالك ترصد ميزانية مفتوحة للتعاقد مع مهاجم جديد في شهر يناير الحالي .













واكد الاعلامي محمد شبانة، ببرنامجه “بوكس2بوكس” علي قناة “etc”,ان إدارة الزمالك تسعي لضم عبد الله السعيد بأي شكل من الاشكال حتي اذا لم يريده المدير الفني لنادي الزمالك مضيفا، ان صفقة عبد الله السعيد ستصنع الفارق لنادي الزمالك على الاقل في خلال سنه ونصف .













واضاف محمد شبانه، ان محمود علاء كان ياعاني الفترة السابقة من امور نفسيه وامور عضليه ولكن في هذه الفترة يدخل في صدام حاد مع المدير الفني لنادي الاتحاد ويطالب برحيله مضيفا، ان محمود علاء يريد الرجوع إلي نادي الزمالك والمدير الفني للاتحاد لا يمانع .

















