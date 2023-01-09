كهربا يشارك في مباراة المصري.. أزمته مع الزمالك تستمر في إثارة الجدل

كشف الإعلامي سيف زاهر موقف محمود عبد المنعم كهربا الأخير من المشاركة مع الأهلي خلال الفترة المقبلة، وسداده الغرامة الموقعة عليه من الزمالك.

عودة كهربا في لقاء المصري

وقال زاهر خلال تصريحاته في برنامجه ملعب اون المذاع على فضائية اون تايم سبورتس وان، إن الزمالك أخطر الفيفا والأهلي أخطر اتحاد الكرة، ثم اتحاد الكرة أخطر الفيفا وجاء الرد القاطع أن حالة كهربا فريدة من نوعها، وهذا ما اثار الجدل فيما يحدث من استمرار إيقاف اللاعب.

وأضاف زاهر أن، كهربا سيشارك في مباراة الأهلي القادمة أمام المصري البورسعيدي، وقد يكون هو ورقة كولر الرابحة في المباراة التي سيستمر الأهلي في صدارة الدوري حال تغلبه فيها.

وتابع: اجابني مختصين من الاتحاد الدولي بأحقية مشاركة كهربا في المباراة القادمة للأهلي ورفع الإيقاف عنه من يوم 11-7-2023.