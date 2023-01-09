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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كهربا يشارك في مباراة المصري.. أزمته مع الزمالك تستمر في إثارة الجدل

صدى البلد

 

كشف الإعلامي سيف زاهر موقف محمود عبد المنعم كهربا الأخير من المشاركة مع الأهلي خلال الفترة المقبلة، وسداده الغرامة الموقعة عليه من الزمالك.

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وقال زاهر خلال تصريحاته في برنامجه ملعب اون المذاع على فضائية اون تايم سبورتس وان، إن الزمالك أخطر الفيفا والأهلي أخطر اتحاد الكرة، ثم اتحاد الكرة أخطر الفيفا وجاء الرد القاطع أن حالة كهربا فريدة من نوعها، وهذا ما اثار الجدل فيما يحدث من استمرار إيقاف اللاعب.

وأضاف زاهر أن، كهربا سيشارك في مباراة الأهلي القادمة أمام المصري البورسعيدي، وقد يكون هو ورقة كولر الرابحة في المباراة التي سيستمر الأهلي في صدارة الدوري حال تغلبه فيها.

وتابع: اجابني مختصين من الاتحاد الدولي بأحقية مشاركة كهربا في المباراة القادمة للأهلي ورفع الإيقاف عنه من يوم 11-7-2023.

الأهلى كهربا الزمالك مرتضى منصور أون تايم سبورت الفترة المقبلة سيف زاهر رابطة الأندية

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