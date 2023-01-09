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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نتتبع اللاعبان.. أول رد فعل رسمي من مكافحة المخدرات ضد جمعة وفتوح

صدى البلد

قالت هانم أمير المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، إن التصريحات المغلوطة التي انتشرت خلال الأيام الماضية، دفعت المنظمة لإصدار بيان توضيحي، لعدم توجه اللاعبين لقرارات خاطئة.

 

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن اللاعب الذي يرفض الخضوع للمنشطات أو التهرب منها تعرضه للإيقاف، وكذلك فكرة تلاعبه بالمنشطات.

وأشارت إلى أن التصريحات التي ترددت بأن ثنائي الزمالك أحمد فتوح وعبد الله جمعة لم يشاركا وتهربا من مباراة الداخلية لتعاطيهما المنشطات، وهو ما دفع المنظمة لتتبع الأمر والتحقق منه.

تواجد مكافحة المنشطات في المباريات

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وأوضحت أن مكافحة المنشطات لا تعلن تواجدها في المباريات بشكل مسبق، بينما قضية ثنائي الزمالك ما زالت قائمة، لذلك لا يُمكن الإفصاح عن الإجراءات التي يتم اتخاذها، بينما لم يتحدد موقفهما.

وواصلت هانم أمير، تصريحاتها بأنه من حق المنظمة الحصول على عينات من اللاعبين في أي وقت دون إخطار اللاعبين، مؤكدة أنه يتم معاقبة اللاعبين حال التهرب أو إبلاغ المنظمة بمعلومات مغلوطة دون أخذ عينة، بينما يتم السماح للاعبين بتقديم ما يثبت تعاطيهم بعض الأدوية تصدر من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.

واختتمت «الحشيش ضمن المواد المحظورة إلا في بعض الحالات العلاجية، وعقوبته لا تكن كبيرة إذ تصل لعامين على الأكثر، وأحيانًا مخدر الحشيش قد لا يكون مقصود تعاطيه مثل التدخين السلبي».

 

أحمد فتوح مكافحة المخدرات عبد الله جمعه المخدرات الزمالك الداخلية مكافحة المنشطات

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