عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس منظمة مكافحة المنشطات: سنقوم بسحب عينات لـ فتوح وجمعة

صدى البلد

أكد الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أنه يتم اختيار لاعبين بطريقة عشوائية قبل نهاية أي مباراة بعشر دقائق سواء من اللاعبين الأساسيين أو الاحتياطيين، وأي لاعب خارج القائمة تماما لا يتم سحب عينات منه.

 

وقال خميس في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "المنظمة المصرية تتبع المنظمة الدولية، وإداريا تتبع وزارة الشباب والرياضة، ومن حق المنظمة سحب العينة من أي مكان سواء في البيت أو التدريبات أو أي مكان".

 

وأضاف: "البعض قام بالحديث بكلام مغلوط، ومن حق المنظمة سحب العينة من أي لاعب، وحال امتناعه يتم إيقافه 4 سنوات، وهي عقوبة قاسية".

وأكمل: "المنشطات مسئولية فردية، واي نادٍ أو اتحاد لا يقع عليه ضرر أو عقوبة، حال ثبوت تناول إيجابية عينة أي لاعب".

txt

بعد تقديم الزمالك شكوى.. موقف برونو سافيو النهائي من مشاركته مع الأهلي

txt

مشادة بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية.. مرتضى منصور يكشف تفاصيل صادمة

وواصل: "وتواجدنا داخل نادي الزمالك في التدريبات ولم يكن الثنائي متواجد، وسيتم إرسال خطاب إلى اتحاد كرة القدم ورابطة الأندية المحترفة ونادي الزمالك، بأن عبدالله جمعة وأحمد ابوالفتوح مطلوبين لأخذ عينات منهم خلال 3 أيام".

واردف: "حال تهرب اللاعبين للمرة الثالثة من اجراء الاختبارات سيتم ايقافهم سنتين".

وأوضح: "خلال 3 أيام من ارسال الخطاب إلى الجهات المذكورة على اللاعبين الحضور لأخذ العينة منهم، وحال تهربهم سيتم ايقافهما من 6 شهور إلى عامين".

واستطرد: "سيتم إعطاء اللاعبين فرصة آخرى من 12 إلى 15 يوم لسحب العينات، وبعدها سيتم إيقافهما وفقا للوائح الدولية الخاصة بمنظمة (الوادا)، هناك عقوبات للتهرب بخلاف عقوبة تناول المنشطات".

وزاد: "احمد فتوح وعبدالله جمعة مطلوبين لإجراء كشف المنشطات، خصوصا بعد تصريحات رئيس نادي الزمالك ضدهم مؤخرًا، والمنظمة الدولية لمكافحة المنشطات على علم بكل الأحداث في العالم كله، وتناول اللاعبين للمخدرات هي ضمن قائمة المواد المحظورة".

وأتم: "سبق وكنا نسحب عينة من لاعب وكان لا يريد إجراء ذلك ويبكي، واعترف بأنه (يتناول حشيش) وفوجئنا بعد ذلك بأن العينة جاءت سلبية، وتأثير الحشيش في الجسد يستمر لمدة 28 يوم"

الزمالك الشباب والرياضة نادي الزمالك وزارة الشباب والرياضة رياضة المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف حقيقة إغلاق المدارس وتعطيل امتحانات نصف العام غداً بسبب الأمطار

فيفا يحسم جدل إيقاف كهربا مع الأهلي

كلمتان من الفيفا قلبت الموازين.. هل يشارك كهربا مع الأهلي أمام المصري بدون غرامة ؟

أمطار تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف مفاجأة خلال طقس الساعات المقبلة

الحديد نزل 3 آلاف جنيه مرة واحدة| مفاجأة في أسعار مواد البناء اليوم

معه صور تدين مسئول بالزمالك| شبانة يكشف كواليس جديدة في أزمة فتوح

1200 جنيه| تراجع تاريخي في أسعار الذهب بعد أنباء صندوق الاستثمار وعيار21 مفاجأة

أمطار غزيرة.. هيئة الأرصاد تحذر من استخدام التليفون المحمول غدا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بديل لزيت الطعام..قلي المقرمشات في الرمل بهذه الدولة الأجنبية.. حقيقة فيديوهات منتشرة

قرار قضائي عاجل ضد حاكم العاصمة البرازيلية بعد أعمال الشغب الأخيرة

1200 جنيه| تراجع تاريخي في أسعار الذهب بعد أنباء صندوق الاستثمار وعيار21 مفاجأة

ملحم زين يكشف مفاجأة صادمة في وفاة نجل جورج وسوف

الرئيس البرازيلي يتفقد القصر الرئاسي بعد اقتحامه من قبل أنصار بولسونارو

حسن الخاتمة.. سكرات الموت تسقط مصلِ في المسجد| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحارب سرطان الرئة ..كوب يوميا من هذا المشروب الخارق

تعاني من صداع باستمرار.. توقفي عن هذه الأطعمة فورا

الحق نفسك.. 5 علامات مبكرة للسكتة الدماغية يتجاهلها الملايين

خد بالك.. عادات بالاستحمام قد تودي لنوبة قلبية في الشتاء

فيديو

بعد 670 ابنا وحفيدا.. لماذا قرر موسى الأوغندي التوقف عن الإنجاب؟| فيديو

تبيع ولا تشتري.. هل تتأثر أسعار العقارات بعد طرح شهادات الـ 25%؟

ياسر جلال و رشا مهدي وأنوشكا يقدمون واجب العزاء في والدة طارق لطفي

عارفين كل حاجة.. نجم كرة سعودي يفجر مفاجأة عن مقالب رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ