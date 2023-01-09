رئيس منظمة مكافحة المنشطات: سنقوم بسحب عينات لـ فتوح وجمعة

أكد الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أنه يتم اختيار لاعبين بطريقة عشوائية قبل نهاية أي مباراة بعشر دقائق سواء من اللاعبين الأساسيين أو الاحتياطيين، وأي لاعب خارج القائمة تماما لا يتم سحب عينات منه.

وقال خميس في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "المنظمة المصرية تتبع المنظمة الدولية، وإداريا تتبع وزارة الشباب والرياضة، ومن حق المنظمة سحب العينة من أي مكان سواء في البيت أو التدريبات أو أي مكان".

وأضاف: "البعض قام بالحديث بكلام مغلوط، ومن حق المنظمة سحب العينة من أي لاعب، وحال امتناعه يتم إيقافه 4 سنوات، وهي عقوبة قاسية".

وأكمل: "المنشطات مسئولية فردية، واي نادٍ أو اتحاد لا يقع عليه ضرر أو عقوبة، حال ثبوت تناول إيجابية عينة أي لاعب".

وواصل: "وتواجدنا داخل نادي الزمالك في التدريبات ولم يكن الثنائي متواجد، وسيتم إرسال خطاب إلى اتحاد كرة القدم ورابطة الأندية المحترفة ونادي الزمالك، بأن عبدالله جمعة وأحمد ابوالفتوح مطلوبين لأخذ عينات منهم خلال 3 أيام".

واردف: "حال تهرب اللاعبين للمرة الثالثة من اجراء الاختبارات سيتم ايقافهم سنتين".

وأوضح: "خلال 3 أيام من ارسال الخطاب إلى الجهات المذكورة على اللاعبين الحضور لأخذ العينة منهم، وحال تهربهم سيتم ايقافهما من 6 شهور إلى عامين".

واستطرد: "سيتم إعطاء اللاعبين فرصة آخرى من 12 إلى 15 يوم لسحب العينات، وبعدها سيتم إيقافهما وفقا للوائح الدولية الخاصة بمنظمة (الوادا)، هناك عقوبات للتهرب بخلاف عقوبة تناول المنشطات".

وزاد: "احمد فتوح وعبدالله جمعة مطلوبين لإجراء كشف المنشطات، خصوصا بعد تصريحات رئيس نادي الزمالك ضدهم مؤخرًا، والمنظمة الدولية لمكافحة المنشطات على علم بكل الأحداث في العالم كله، وتناول اللاعبين للمخدرات هي ضمن قائمة المواد المحظورة".

وأتم: "سبق وكنا نسحب عينة من لاعب وكان لا يريد إجراء ذلك ويبكي، واعترف بأنه (يتناول حشيش) وفوجئنا بعد ذلك بأن العينة جاءت سلبية، وتأثير الحشيش في الجسد يستمر لمدة 28 يوم"