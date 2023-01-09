بعد تقديم الزمالك شكوى.. موقف برونو سافيو النهائي من مشاركته مع الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن موقف برونو سافيو مع النادي الأهلي سليم 100%، والاتحاد البوليفي لكرة القدم لم يبلغ اتحاد الكرة أو النادي الأحمر بوجود عقوبة ضد اللاعب.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس”: "الأهلي ينتظر خطاب من الفيفا بشأن موقف محمود عبد المنعم كهربا، ويوم 12 يناير سيتضح موقف اللاعب بشأن المشاركة مع الفريق الأحمر في المباريات القادمة".

قائمة كاس العالم للأندية

وأضاف: "مارسيل كولر سيقوم بضم الصفقات الجديدة إلى قائمة كأس العالم للأندية، بمن فيهم المهاجم الأجنبي المزمع ضمه، وأيضا مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري".

وتابع: "مروان عطية في الأهلي وسوف يتم الإعلان عن ضمه خلال الساعات المقبلة، رغم إعلان نادي الزمالك الحصول على توقيعه على عقود وورقة رغبة، لكن هذه الأمور غير.