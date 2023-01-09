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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تقديم الزمالك شكوى.. موقف برونو سافيو النهائي من مشاركته مع الأهلي

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن موقف برونو سافيو مع النادي الأهلي سليم 100%، والاتحاد البوليفي لكرة القدم لم يبلغ اتحاد الكرة أو النادي الأحمر بوجود عقوبة ضد اللاعب.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس”: "الأهلي ينتظر خطاب من الفيفا بشأن موقف محمود عبد المنعم كهربا، ويوم 12 يناير سيتضح موقف اللاعب بشأن المشاركة مع الفريق الأحمر في المباريات القادمة".

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وأضاف: "مارسيل كولر سيقوم بضم الصفقات الجديدة إلى قائمة كأس العالم للأندية، بمن فيهم المهاجم الأجنبي المزمع ضمه، وأيضا مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري".

وتابع: "مروان عطية في الأهلي وسوف يتم الإعلان عن ضمه خلال الساعات المقبلة، رغم إعلان نادي الزمالك الحصول على توقيعه على عقود وورقة رغبة، لكن هذه الأمور غير.

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