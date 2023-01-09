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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ عادل إمام.. فنانة شهيرة تلقي كلبها في الشارع

عادل امام
عادل امام

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة نستعرض ابرزها من خلال التقرير التالي:

 

حقيقة تدهور الحالة الصحية لعادل إمام.. صديقه المقرب يكشف تفاصيل زيارته له

أكد  الكاتب الصحفي محمود موسى، ان الزعيم عادل إمام  يتمتع بصحة جيدة،  ولا صحة الأخبار المنتشرة بشأن تدهور صحته.

حسين الجسمي يحتفل بزفافه في حفل عائلي

احتفل الفنان حسين الجسمي بزفافه وسط تهاني ومباركات من الجمهور والنجوم.

صور كارتونية من فيلم "نبيل الجميل" لـ هنيدي .. شاهد

روج الفنان محمد هنيدي، لفيلمه الجديد الذي يحمل اسم “نبيل الجميل اخصائي تجميل” من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام”.

أصالة ناعية ابن جورج وسوف: الله يصبّر قلب هالإنسان الكبير المجروح

نعت الفنانة أصالة، الفنان جورج وسوفعقب وفاة ابنه وديع، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. 

تامر حسني ينشر صورا من حفل الشارقة بالإمارات.. ويعلق: فوق الرائع

نشر الفنان تامر حسني صورًا من حفله الغنائي في الشارقة بالإمارات، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

رميته وأنا حرة| أول تعليق من هندية بعد إلقاء كلبها في الشارع

تداول رواد السوشيال ميديا ڤيديو للراقصة هندية وهي تقوم بإلقاء كلبها المكسور في الشارع، مما تسبب في هجوم كبير عليها.

بفيديو عفوي| ياسمين عبد العزيز من كواليس مسلسل ضرب نار.. شاهد

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو جديد لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.عبد العزيز عبر خاصيه “الاستوري”، في فيديو عفوي لها وهي تمزح أثناء التصوير، من كواليس مسلسل “ضرب نار”. 

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أخبار الفن| حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ عادل إمام.. فنانة شهيرة تلقي كلبها في الشارع

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