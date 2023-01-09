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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

رضا عبدالعال: لاعبو بيراميدز تآمروا على "تاكيس" والأهلي لا يحتاج صفقته الجديدة

رضا عبد العال
رضا عبد العال

يرى رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن لاعبي بيراميدز تسببوا في رحيل اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني الأسبق للفريق، كما شدد «عبدالعال» على أن النادي الأهلي بحاجة ملحة للتعاقد مع مهاجم مميز لتعويض رحيل حسام حسن لفريق سموحة.

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وقال «عبدالعال» في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «البريمو» المذاع على قناة «تن»: «لاعبو بيراميدز تآمروا على تاكيس جونياس المدير الفني الأسبق للفريق من أجل التسبب في رحيله».

وأضاف: «تاكيس مدرب جيد، ويرفض تماما التدخل في عمله، وجميع اللاعبين لديه سواسية ولا يعترف بسياسة النجوم في الفريق، وهذا الأمر أغضب وبلا شك العديد من اللاعبين».

وتابع: «هؤلاء اللاعبين الذين لعبوا أمام غزل المحلة وقدموا مستوى فني مبهر، قادوا فريق بيراميدز للانتصار برباعية هم ذاتهم الذين خاضوا مباراة الأهلي وخسروا بثلاثية في الدوري، وهذا الأمر يدل على وجود مؤامرة من جانب اللاعبين ضد تاكيس».

وأردف: «أرى أن باتشيكو المدير الفني الجديد لبيراميدز لن يقدم أي جديد يذكر مع الفريق خلال الفترة المقبلة على الإطلاق».

وواصل «عبدالعال»: «أرى أن صفقة التعاقد مع خالد عبدالفتاح التي أبرمها الأهلي مؤخرا مميزة، خاصة وأنه أفضل ظهير أيمن في الدوري المصري حاليا في ظل إصابة الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد».

وأوضح: «الأهلي ليس بحاجة للتعاقد مع كريستو، خاصة وأن الفريق ليس بحاجة للتعاقد مع لاعب جناح، الفريق بحاجة ملحة فقط للتعاقد مع مهاجم مميز لتعويض رحيل حسام حسن لسموحة».

رضا عبدالعال الأهلى الزمالك بيراميدز تاكيس جونياس حسام حسن

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