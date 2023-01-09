عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى يثمن التعاون بين مصر والهند في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الدكتور محمد سليم
الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب

أكد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان اهمية المباحثات المصرية الهندية في العاصمة الهندية نيودلهي بين الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوفد المرافق له، ومسؤولين في الحكومة الهندية والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الهندية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمؤسسات الأكاديمية المتخصصة لمناقشة آليات تعزيز الشراكة المصرية الهندية في عدد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجذب الاستثمارات الهندية إلى السوق المصرية ، مطالباً من الحكومة الاهتمام بالتعاون مع دولة الهند فى مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية وغيرها.

وقال " سليم " فى بيان له اصدره اليوم يأتي ذلك في إطار زيارة الدكتور عمرو طلعت للهند والتي تستمر خلال الفترة من 9 حتى 13 يناير، حيث من المقرر أن يلتقي مسئولين حكوميين في الهند؛ لبحث سبل دفع التعاون المشترك بين البلدين في المجالات ذات الصلة في ضوء التجربة الهندية الناجحة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإقامة شراكات دولية لنقل المعرفة، وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتحقيق التحول الرقمي، وتعميق التصنيع المحلي.

كما أنه من المقرر أن يعقد الدكتور عمرو طلعت والوفد المرافق له لقاءً مع مسؤولي إحدى المؤسسات الأكاديمية الهندية لاستعراض سبل التعاون المقترحة في مجال بناء القدرات الرقمية، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع مسؤولي كبرى المؤسسات والشركات الهندية العاملة في المجالات المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لبحث التعاون وجذب الاستثمارات الهندية في عدد من المجالات أبرزها: التحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات والابتكار التكنولوجي، وصناعة الإلكترونيات.

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحكومة الهندية المؤسسات الاكاديمية المجالات الاقتصادية الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1200 جنيه|الذهب يتراجع بعد الإعلان عن صندوق استثمار الأصفر وعيار 21 الآن مفاجأة

فيفا يحسم جدل إيقاف كهربا مع الأهلي

الحديد نزل 3 آلاف جنيه مرة واحدة| مفاجأة في أسعار مواد البناء اليوم

الأرصاد تحذر من استخدام الهاتف اليوم.. سحب رعدية وسيول تضرب هذه المناطق

شهادات الـ 25% تكتب نهاية الدولار بالسوق السوداء| ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

عاجل.. تعطل سفينة أثناء عبورها قناة السويس

أمطار تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف مفاجأة خلال طقس الساعات المقبلة

معه صور تدين مسئول بالزمالك| شبانة يكشف كواليس جديدة في أزمة فتوح

ترشيحاتنا

وصول الرئيس السيسي للمشاركة فى مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

بعد نفي الحكومة خفضها.. موعد وقيمة زيادة المرتبات والمعاشات 2023

بث مباشر| السيسي يحضر مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

بريطانيا تكشف استخدام روسيا مقاتلات "فيلون" في حربها بأوكرانيا

كييف تكذب روسيا.. وتنفي مقتل 600 جندي أوكراني

ذهب عيار 18.. سعر ساعة ياسمين صبري يثير الجدل| رقم خرافي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذهب عيار 18.. سعر ساعة ياسمين صبري يثير الجدل| رقم خرافي

طريقة عمل ساندوتشات شاورما بالجبنة في الجبنة| أحلى من الجاهز

تساقط قطع الثلوج.. الأمطار الغزيرة تضرب مدينة العاشر بالشرقية| شاهد

كل ما تريد معرفته عن الفراخ وأسعارها وسبب ارتفاعها فجأة

فيديو

قصة فنانة لبنانية ارتبط بها وديع جورج وسوف لسنوات طويلة.. فيديوجراف

بعد 670 ابنا وحفيدا.. لماذا قرر موسى الأوغندي التوقف عن الإنجاب؟| فيديو

تبيع ولا تشتري.. هل تتأثر أسعار العقارات بعد طرح شهادات الـ 25%؟

ياسر جلال و رشا مهدي وأنوشكا يقدمون واجب العزاء في والدة طارق لطفي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ