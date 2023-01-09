برلمانى يثمن التعاون بين مصر والهند في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أكد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان اهمية المباحثات المصرية الهندية في العاصمة الهندية نيودلهي بين الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوفد المرافق له، ومسؤولين في الحكومة الهندية والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الهندية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمؤسسات الأكاديمية المتخصصة لمناقشة آليات تعزيز الشراكة المصرية الهندية في عدد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجذب الاستثمارات الهندية إلى السوق المصرية ، مطالباً من الحكومة الاهتمام بالتعاون مع دولة الهند فى مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية وغيرها.

وقال " سليم " فى بيان له اصدره اليوم يأتي ذلك في إطار زيارة الدكتور عمرو طلعت للهند والتي تستمر خلال الفترة من 9 حتى 13 يناير، حيث من المقرر أن يلتقي مسئولين حكوميين في الهند؛ لبحث سبل دفع التعاون المشترك بين البلدين في المجالات ذات الصلة في ضوء التجربة الهندية الناجحة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإقامة شراكات دولية لنقل المعرفة، وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتحقيق التحول الرقمي، وتعميق التصنيع المحلي.

كما أنه من المقرر أن يعقد الدكتور عمرو طلعت والوفد المرافق له لقاءً مع مسؤولي إحدى المؤسسات الأكاديمية الهندية لاستعراض سبل التعاون المقترحة في مجال بناء القدرات الرقمية، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع مسؤولي كبرى المؤسسات والشركات الهندية العاملة في المجالات المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لبحث التعاون وجذب الاستثمارات الهندية في عدد من المجالات أبرزها: التحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات والابتكار التكنولوجي، وصناعة الإلكترونيات.