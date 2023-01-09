قتل مراته واتصور جنبها سيلفي.. تشييع جنازة زوجة مغدورة بالدقهلية.. قصة مؤثرة

شيع الالاف من اهالى قرية الابحر والقرى المجاورة بمحافظة الدقهلية جثمان الفقيده زينب فرج ناصف 26 عاما والتى لقيت مصرعها على يد زوجها غدرا..حيث تم تشييع الجثمان فى مشهد جنائزى مهيب

وكان زوج قد اقدم على قتل زوجته بقرية تيرة التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، والتقط صورا بجوار الجثة عقب قتلها وأرسلها لأسرتها، وتمكن ضباط المباحث من القبض عليه عقب قيامه بالتهديد بذبح أبنائه فى حالة القبض عليه.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه من أهالى قرية تيرة التابعة للمركز، بقيام زوج بقتل زوجته بالقرية، وقيامه بالتقاط صور بجوار الجثه وإرسالها لأسرتها، وعندما حاولوا الامساك به هدد بقتل أولاده.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة نبروه إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الزوج يدعى “حمادة. ا”38 عاما، والزوجة تدعى زينب إبراهيم فرج ناصف، 26 عاما، وأن لديهما ثلاثة أبناء، ومتزوجان منذ 9 أعوام، وحدثت خلافات بينهما منذ عامين وانفصلا، إلا أنه قام نهاية الأسبوع الماضى بالصلح معها وإعادتها للمنزل، ثم قتلها والتقط صورا بجانب الجثة وأرسلها لأسرتها.

وتمكن ضباط المباحث من ضبطه، حيث قام بالإمساك بأبنائه فى شرفة المنزل مهددا بقتلهم فى حالة محاولة القبض عليه، إلا أن ضباط المباحث تمكنوا من الإمساك به وإنقاذ الأبناء.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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