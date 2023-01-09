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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد عودته بلده.. الشرطة تحقق مع هندي تبول على امرأة في الطائرة

مواطن هندي
مواطن هندي

ألقت الشرطة الهندية القبض على مسافر على متن شركة طيران بعد شكوى من امرأة على متن طائرة تابعة لشركة طيران الهند قادمة من نيويورك بأنه تبول عليها في درجة الأعمال.

 

ووفقا لشبكة أسوشيتد برس، قال المتحدث باسم شرطة نيودلهي “سومان نالفا” يوم الأحد إن الشرطة ألقت القبض على شانكار ميشرا في مدينة بنجالورو الجنوبية ونقلتها إلى العاصمة الهندية يوم السبت.

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ورفض نالفا الإفصاح عما قاله ميشرا للمحققين بعد اعتقاله، لكن نقلت صحيفة “تايمز أوف إنديا” عن ميشرا قوله إنه كان مخمورا ولا يمكنه تصديق ما فعله.

 

وأرسلته محكمة في نيودلهي إلى السجن لمدة 14 يومًا بينما تحقق الشرطة في الشكوى التي تتهم ميشرا بالتبول على امرأة أثناء رحلة نيويورك ونيودلهي. 

وفي حالة إدانته، يواجه عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن.

 

وقال سوجاتا باتاتشارجي ، راكب آخر على متن الرحلة ، للصحفيين إنه رأى ميشرا يشرب الخمور بشكل مفرط وأن ميشرا كان يتحدث بشكل غير منضبط وسأله نفس السؤال عن عائلته عدة مرات.

 

وأصدرت، أمس، شركة طيران الهند إخطارات مكتوبة وأوقفت طيارًا وأربعة من طاقم الطائرة لأن الحادث أثار غضبًا على وسائل التواصل الاجتماعي وبين النشطاء الذين قالوا إن حظر ميشرا من الطيران لمدة 30 يومًا لم يكن كافيًا.

 

قدمت شركة طيران الهند شكوى للشرطة هذا الأسبوع ، على الرغم من أن الحادث وقع في 26 نوفمبر. وقالت إن الطاقم لم يستدع الشرطة عند الهبوط في نيودلهي لأنهم يعتقدون أن الاثنين قد حلوا المشكلة بأنفسهم.

 

وذكرت تقارير إعلامية هندية أن الخطوط الجوية الهندية تصرفت بعد أن ضغطت عليها أسرة الراكبة ، وهي مواطنة كبيرة السن ، لمعاقبة ميشرا.

الطيران اعتقال هندي

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