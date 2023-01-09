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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لا لغلاء الأسعار.. تعرف على ثمن ومواصفات أحدث موبايل Honor

لا لغلاء الأسعار..تعرف
لا لغلاء الأسعار..تعرف على سعر ومواصفات أحدث موبايل Honor

كشفت شركة هونر Honor  مؤخرًا عن هاتف Honor 80 Pro في الصين إلى جانب العديد من الهواتف الذكية الأخرى. استكمالا لمسيرة الهواتف القوية كشفت الشركة عن طراز آخر من Honor 80 Pro يتميز بشاشة مسطحة ودقة أقل وإعداد كاميرا متغير وبالطبع سعر أقل. 

لا لغلاء الأسعار..تعرف على سعر ومواصفات أحدث موبايل Honor

مواصفات هاتف Honor 80 Pro

 

بحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، يتميز هاتف Honor 80 Pro الجديظ بشاشة نوع AMOLED مسطحة بقياس 6.67 بوصة بدقة أقل تبلغ 2400 × 1080 بكسل. تقدم اللوحة نفس معدل التحديث 120 هرتز. 

 

وعلى عكس طراز هاتف 80 Pro الأساسي ، الذي يتميز بإعداد كاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل + 2 ميجابكسل في المقدمة ، فإن الإصدار الأرخص يحتوي على أداة التقاط سيلفي واحدة بدقة 32 ميجابكسل.

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أجرت Honor أيضًا بعض التغييرات على وحدة الكاميرا في الهاتف الذكي. لا تزال تحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 160 ميجابكسل ولكن كاميرا التركيز التلقائي ال ultrawide بدقة 50 ميجابكسل غير موجودة، بل يوجد كاميرا ultrawide أخرى بدقة 8 ميجابكسل، لمن يحتفظ الهاتف الذكي أيضًا بمستشعر العمق بدقة 2 ميجابكسل.

 

يتم تشغيل هاتف Honor 80 Pro الجديد بواسطة معالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية نوعSnapdragon 8+ Gen 1 ، مقترنا بمعالج بسعة تصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام. 

 

و يعمل الهاتف الذكي ببطارية تبلغ 4800 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 66 وات. كما يعمل Honor 80 Pro بنظام التشغيل Android 12 مع واجهة مستخدم MagicOS 7.

 

سعر هاتف Honor 80 Pro

 

و يتوفر هاتف Honor 80 Pro الجديد المزود بشاشة مسطحة سعرًا يبلغ 526 دولارًا لإصدار 12/256 جيجابايت. ويوجد باللون الأسود والأخضر والوردي. 

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