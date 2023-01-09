أمين سر التحالف الوطني: استهداف التغذية الشهرية لـ 1.5 مليون مواطن

أكدت نهى طلعت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي، أنه يتم استهداف مليون ونصف مواطن مصري في ملف الغذاء، وذلك بشكل به استدامة من خلال التغذية الشهرية، بالإضافة إلى 25 مليون مواطن يستفيدون بالتغذية الموسمية في المناسبات المختلفة.

وأضافت نهى طلعت خلال كلمتها في مؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بحضور الرئيس السيسي، أنه يتم استهداف 400 ألف أسرة، تستفيد من المعاشات النقدية بشكل مستمر، بالإضافة إلى مليون أسرة تستفيد من الدعم النقدي الموسمي.



وأوضحت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي، أنه يتم إستهداف 5 مليون مواطن تدخلات صحية مختلفة، بالإضافة إلى مليون مواطن يتم استقبالهم في المستشفيات المتخصصة المملوكة لمؤسسات و أعضاء التحالف، بالإضافة إلى 600 مليون جنيه مصري دعم للمستشفيات الحكومية في الصحة أو في التعليم العالي.