سكة صعبة.. سيف زاهر يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي حول أزمة كهربا.. تفاصيل

كشف الإعلامي سيف زاهر عن أخر تطورات أزمة محمود عبدالمنعم “كهربا” مع نادي الزمالك.

وقال زاهر عبر تصريحات تليفزيونية ، أن كهربا بنسبة كبيرة سيشارك في مباراة المصري البورسعيدي ، وسيلعب الفترة المقبلة لحين أن يصدر القرار.

وأكد زاهر ، أن الفلوس المتبقية بفوائد وكهربا يخشي أن يصدر ضده عقوبة مالية كبيرة لعدم الالتزام بالسداد الغرامة.

وشدد زاهر علي أن ، كهربا يجب عليه دفع أي مبلغ من الغرامة قبل يوم 11 ويقوم بإيداع 20 أو 30 مليون وفي حين لم يدفع من الممكن أن يتجه في طريق صعب .

واختتم سيف زاهر ،تصريحاته، أوجه له نصيحة وفي الأخر القرار قراره .