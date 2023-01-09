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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الوادي الجديد: لم نتلق أي شكاوى بامتحانات النقل ونسبة الحضور 99%

وكيل التعليم
وكيل التعليم

قال الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إن غرفة العمليات بديوان عام المديرية، المشكلة لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول لسنوات النقل، لم تتلق أى شكاوى، وإن لجان سير الامتحانات آمنة ومستقرة، ولم تسجل غرف العمليات أي شكاوى أو تجاوزات فى يومها الأول، وإن نسبة الحضور اليوم تعدت 99%.

 

ووجّه وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد التحية والتقدير لغرفة العمليات بالمديرية وأفرعها بجميع الإدارات التعليمية؛ لحسن الأداء والتميز فى العمل، والذى له أبلغ الأثر فى سير أعمال الامتحانات بهدوء واستقرار، كما ترأس غرفة العمليات بديوان عام المديرية بحضور المعنيين وأعضاء الغرفة، وذلك لمتابعة سير عمليات امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل للعام الدراسى 2022- 2023م .

وكيل تعليم الوادي الجديد يترأس غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة أعمال الامتحانات

ويجرى التواصل اللحظى مع مديري الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، ومتابعة تنظيم دخول الطلاب للجان الامتحانات، وتنفيذ كافة الإجراءات والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات. 

 

ووجّه الدكتور جمال الجميع بضرورة التعاون والتكاتف وتضافر كافة الجهود وتوفير الجو الآمن والمناسب للطلاب، من أجل سير أعمال الامتحانات بكل انضباط، وتذليل كافة العقبات إن وجدت، من أجل عملية امتحانية يسودها الهدوء واليسر.

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