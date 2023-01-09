منع ظهور سلالات جديدة.. بيان مطمئن من الصين بشأن تفشي فيروس كورونا

قال القائم بأعمال عمدة بكين، يين يونج، إن العاصمة الصينية تجاوزت ذروة فيروس كورونا، وستكثف السلطات مراقبة الوضع الوبائي لمنع ظهور سلالات جديدة من الفيروس.

وفي مقابلة مع تلفزيون الصين المركزي، قال يين يونج: “لقد تجاوز الوباء في بكين فترة الذروة، ويمكننا القول إن هناك فرصًا جديدة لتطوير مناعة القطيع”.

وأوضح أنه من الضروري في المرحلة المقبلة إنشاء نظام للرصد والإنذار المبكر للوباء، لتعزيز المكافحة ومنع ظهور سلالات جديدة من الفيروس حتى لا يصيب ظهورها الإنتاج الاجتماعي والحياة التي عادت بالفعل إلى طبيعتها.