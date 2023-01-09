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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منع ظهور سلالات جديدة.. بيان مطمئن من الصين بشأن تفشي فيروس كورونا

كورونا الصين
كورونا الصين

قال القائم بأعمال عمدة بكين، يين يونج، إن العاصمة الصينية تجاوزت ذروة فيروس كورونا، وستكثف السلطات مراقبة الوضع الوبائي لمنع ظهور سلالات جديدة من الفيروس.

وفي مقابلة مع تلفزيون الصين المركزي، قال يين يونج: “لقد تجاوز الوباء في بكين فترة الذروة، ويمكننا القول إن هناك فرصًا جديدة لتطوير مناعة القطيع”.

وأوضح أنه من الضروري في المرحلة المقبلة إنشاء نظام للرصد والإنذار المبكر للوباء، لتعزيز المكافحة ومنع ظهور سلالات جديدة من الفيروس حتى لا يصيب ظهورها الإنتاج الاجتماعي والحياة التي عادت بالفعل إلى طبيعتها.

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