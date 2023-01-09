تريزيجيه وكوكا أساسيان.. تشكيل مباراة طرابزون وألانيا سبور في الدوري التركي

تُقام بعد قليل مباراة فريقي طرابزون سبور وألانيا سبور، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري التركي.

وتواجد محمود حسن تريزيجيه في التشكيل الرسمي لـ طرابزون سبور في مباراة اليو.

وضم تشكيل طرابزون سبور:

في حراسة المرمى: أوجركان شاكير.

خط الدفاع: جينس ستريجير لارسين - جان فيليب جبامين - فيتور هوجو - إرين إلمالي.

وسط الملعب: مانولياس سيوبيس - ناسي أونوفار - عبدالقادر عمر.

الهجوم: أناستاسيوس باكاسيتاس - أوموت بوزوك - محمود حسن تريزيجيه.

فيما يقود أحمد حسن كوكا تشكيل ألانيا سبور الذي ضم:

في حراسة المرمى: رونارسون

خط الدفاع:بيريرا - أكسوي - بايير

خط الوسط: فرحات - جونيس - لوسامبا - بالكوفيتش

خط الهجوم: كاراكا - بيركو أوجلو - أحمد حسن كوكا