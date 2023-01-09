محافظ أسوان يبحث خريطة الفرص الاستثمارية مع لجنة الصناعة بمجلس النواب

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود رئيس اللجنة ، وبحضور أعضاء المجلس بالمحافظة ، وأيضاً المهندس عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للكيماويات ، ومسئولى المحافظة.

ويأتى ذلك على هامش زيارة اللجنة للمحافظة للوقوف على ما يتم من مشروعات قومية ، وإستعراض الفرص الإستثمارية والصناعية ، وعرض تحديات الصناعة فى عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.

لجنة الصناعة

وتناول الإجتماع الذى انعقد بين محافظ أسوان ولجنة الصناعة بمجلس النواب إعادة إحياء مشروع حديد أسوان ، بجانب إقامة مجمعات لصناعات الكوارتز والفوسفات ، بالإضافة إلى مدينة لتصنيع الجرانيت والرخام من أجل توفير الآلاف من فرص العمل للشباب الأسوانى .

وخلال العرض التقديمى بعنوان " الإستثمار الصناعى فى أسوان .. الآفاق والحلول " للدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى للمحافظة والذى تضمن خريطة للفرص الإستثمارية الواعدة ، والتى منها إنشاء أكبر منطقة لوجستية بكركر على مساحة 600 فدان تشمل مجمع للصناعات الغذائية بمساحة 40 فدان.

موقف دولى لشاحنات النقل

وكذا موقف دولى لشاحنات نقل الصادارات إلى دولة السودان ، والأسواق الإفريقية على مساحة 168 فدان ، علاوة على قرية للبضائع وموتيلات وخدمات تجارية وبنكية وسياحية ، كما تم عرض إقامة مجمع للصناعات الفوسفاتية بنجع هلال بالسباعية بمساحة 5115 فدان ، وآخر لصناعات الجرانيت والرخام.

وقد أكد محافظ أسوان على أهمية زيارة لجنة الصناعة بمجلس النواب لطرح الطموحات والتحديات التى تواجه الإستثمار الصناعى فى ظل تمتع المحافظة بالعديد من المقومات الاقتصادية والمزايا التنافسية بإمتلاكها إحتياطيات هائلة من الثروات التعدينية والمحجرية ، بجانب تقديم العديد من التسهيلات والحوافز الإستثمارية للمستثمر الجاد تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ودعمه المستمر لملف الإستثمار.

وطالب اللجنة بمساندة المحافظة ، وتطلعاتها فى تجاوز العديد من التحديات من أبرزها تعدد جهات الولاية ، بجانب إستقطاب المطوريين الصناعيين للمشروعات المدرجة ، وأيضاً ترفيق المناطق الصناعية ، فيما أعرب أعضاء اللجنة عن تبنيهم لكل ما تم طرحه من رؤى وأفكار لتحويلها إلى واقع فعلى بما يتناسب مع الإمكانيات الإقتصادية والثروات التى تتمتع بها أسوان ، وخاصة فى ظل التجربة الرائدة لها والتي تعتبر نموذج في التنمية والإستثمار .