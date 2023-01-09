افتتاح المعرض الثالث " أهلا رمضان" بالأقصر

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، افتتاح المعرض الثالث من سلسلة معارض أهلا رمضان بمركز ومدينة البياضية، وذلك بحضور الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، والمحاسب صلاح فتحي خليل، رئيس الغرفة التجارية بالأقصر ، و المهندس محمود شاهين رئيس مركز ومدينة البياضية.



وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين الأقصر ان المساحة المقام عليها المعرض تبلغ 450 متر و عدد العارضين 18عارض كالآتي:

8 عارض سلع غذائية و 2 خضار وفاكهةو1جزارة و 2 شركة دواجن فريش و1 ادوات منزليه ومفروشات و 1 عارض اجهزه كهربائيه للعرائس و 2 سيارة متنقلة دواجن ولحوم من الشركة المصرية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بسعة 5 طن و 1.5 طن و 1 عارض عطاره وبقوليات عدس وفول بلدى.

وأكد وكيل وزارة التموين بالأقصر على التزام كافة العارضين بالأسعار المعلنة لمختلف السلع.