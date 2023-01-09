50% فلوس قديمة.. البنك الأهلي يفجر مفاجأة بشأن الشهادات الجديدة| فيديو

قال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن هناك إقبال كبير على شراء الشهادات ذات العائد 25%.

وأضاف يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" من تقديم الإعلامي أحمد موسى المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "حصيلة بيع الشهادة الجيددة وصل إلى حوالي 105 مليارات جنيه منذ إطلاقها".

وأشار: "حصيلة بيع الشهادة الجديدة في بنكي الأهلي ومصر سجلت حوالي 155 مليار جنيه"، مؤكدا: "هناك ثقة في القطاع المصرفي المصري".

وأوضح يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي: "50% من مبلغ الشهادات كان موجود والناس كسرتها من أجل الشهادة الجديدة و50% أموال جديدة".