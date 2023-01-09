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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

50% فلوس قديمة.. البنك الأهلي يفجر مفاجأة بشأن الشهادات الجديدة| فيديو

البنك الأهلي
البنك الأهلي

قال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن هناك إقبال كبير على شراء الشهادات ذات العائد 25%.

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بنك مصر: 39 مليار جنيه حصيلة الاكتتاب في الشهادات ذات عائد الـ25%

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رد ناري من البنك الأهلي على تحقيقه خسائر بسبب الشهادات

وأضاف يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" من تقديم الإعلامي أحمد موسى المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "حصيلة بيع الشهادة الجيددة وصل إلى حوالي 105 مليارات جنيه منذ إطلاقها".

وأشار: "حصيلة بيع الشهادة الجديدة في بنكي الأهلي ومصر سجلت حوالي 155 مليار جنيه"، مؤكدا: "هناك ثقة في القطاع المصرفي المصري".

وأوضح يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي: "50% من مبلغ الشهادات كان موجود والناس كسرتها من أجل الشهادة الجديدة و50% أموال جديدة".

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