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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بنك مصر: 39 مليار جنيه حصيلة الاكتتاب في الشهادات ذات عائد الـ25%

صدى البلد

كشف محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن حصيلة بنك مصر من الشهادات ذات عائد 25%، قائلا: الشهادات خلال 4 أيام فقط بلغت 39 مليار جنيه، وماحدث إقبال كبير، وذلك نظراً للعائد الكبير غير المسبوق.

وأضاف “محمد الأتربي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”:"  أن الايام القادمة ستشهد مزيداً من الاقبال، خاصة ان الشهادات المطروحة  لن تستمر لفترة طويلة نظراً لتكلفتها، كما أنها غير مصدرة من قبل البنوك الأخرى.


ولفت إلى أن الشهادة تمثل  تكلفة مالية على بنكي الأهلي ومصر، ولكن في ذات الوقت قفزات  البنك الربحية تساعد على تغطية تلك التكلفة قائلاً : “ عاملين  23.5 مليار جنيه بمعدل نمو 113% خلال 18 شهرا..ونتوقع أن تكون أكبر خلال الفترة القادمة ، ويمكننا تغطية تكاليف تلك الشهادات.


وأوضح أن بنكي  مصر والاهلي يلعبان دورا اقتصاديا وطنيا  لدعم إقتصاد البلاد، متابعا: البنوك المصرية تعمل على دعم الاقتصاد القومي من خلال إصدار الشهادات رغم التكلفة الكبيرة رغم تأثيرها على الربحية ".

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