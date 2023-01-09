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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لا أسمح بالتطاول.. مشادة كلامية بين تامر أمين وطارق الشناوي| فيديو

تامر أمين
تامر أمين

حدثت مشادة كلامية بين الإعلامي تامر أمين والناقد الفني طارق الشناوي بسبب ما يتم تداوله عن الشيخ محمد متولي الشعراوي والتطاول عليه فى الفترة الحالية.

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وأضاف "طارق الشناوي" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أنه لا يشارك فى الهجوم ضد الشيخ محمد متولى الشعراوي أو أي شخص آخر لكنه تحدث حين أثير موضوع يمس تخصصه، مشيرا إلى أنه كتب عن الشيخ الشعراوي كثيرا من قبل وشكر فيه بسبب كتابته لخواطره من القرآن الكريم.

وانفعل الإعلامي تامر أمين بسبب التطاول على الشيخ محمد متولي الشعراوي، قائلا "لا أسمح بالتطاول عليه أبدا مهما كان السبب.. انت دافعت عن مني زكي فى فيلم معين".

الإعلامي تامر أمين طارق الشناوى مشادة كلامية الشيخ الشعراوي الشيخ محمد متولي الشعراوي برنامج آخر النهار

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