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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي تعلن عن منح لمرحلة البكالوريوس خارج مصر .. تفاصيل

التعليم العالي
التعليم العالي

أعلنت الإدارة المركزية للبعثات عن منح  لمرحلة البكالوريوس  للحاصلين على  إتمام شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها والمقدمة من دولة المجر  لبرنامج دراسة البكالوريوس في المجالات الآتية   ( الزراعة – الهندسة – التكنولوجيا – العلوم الطبيعية – التنمية المستدامة ).

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وأضافت الإدارة أنه يمكن مراجعة وإختيار التخصصات المخصصة  لجمهورية مصر العربية   من خلال الرابط www.stipendiumhungaricum.hu  وبدون أي نفقات من البعثات .

واشارت إلى أن شروط التقدم للمنح :

أن يكون المرشح مصري الجنسية  . ألا يزيد سن المتقدم عن 21 سنة ولا يقل عن 18 سنة فى 1/9/2023  .أن يكون حاصل على إتمام شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .ألا  يتعدي تاريخ الحصول علي الثانوية العامة  أو ما يعادلها عن عامين سابقين ( 2020/2021 – 2021/2022 )   .ألا يكون قد تم حصوله علي منحة من المجر من قبل .


واوضحت أن أخر موعد لتقديم المستندات لإدارة البعثات  :  يوم الخميس  الموافق   19 / 1  /  2023  .

الادارة المركزية للبعثات مرحلة البكالوريوس منح البكالوريوس شروط التقدم Jobs Education

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