عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أستاذ تغذية يوضح المصدر المناسب للكافيين في فترة الامتحانات

الكافيين
الكافيين

أكد الدكتور حسن حسونة أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، أن الشاي الأخضر ضمن المشروبات المنبهة ويختلف عن الشاي الأسود في نسبة الكافيين حيث إن نسبة الكافيين في الشاي الأسود تصل إلى 47 ميلليجرام كافيين لكل كوب يتناوله إنما الشاي الأخضر تكون النسبة معتدلة تصل إلى 28 ميلليجرام كافيين وبالتالي لا يسبب الإضرار التي تحدث من الكافيين كما يحتوي على مضادات الأكسدة وهي مهمة جدا في وقاية الجسم من الإصابة بالالتهابات.

txt

لا تغيير بالحدود الدنيا للكليات.. تفاصيل انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة الترم الثاني

txt

منح جديدة من أكاديمية البحث العلمي.. تعرف على التفاصيل

txt

القومي للبحوث يعقد ندوة تأثير تغير المناخ على الغذاء وصحة الإنسان

txt

وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بإغلاق كيان وهمي بالقاهرة

txt

شروط الحصول على فرصة للدراسة خارج مصر .. تفاصيل التقديم

txt

دعاء سحري ليلة الامتحان.. انتهز الفرصة وردده وقت المطر

txt

حقيقة إغلاق المدارس والجامعات وتعطيل الامتحانات غدا بسبب الطقس السيئ

txt

لمواجهة السمنة بين طلاب الجامعات.. إجراء جديد من التعليم العالي

txt

أخبار التعليم| أيمن عاشور يصدر قرارًا بإغلاق كيان وهمي.. وتحذيرات من "تهكير التابلت" قبل امتحانات الأول والثاني الثانوي

txt

إنجازات وتوسيع مظلة النشاط الطلابي وتعظيم تأثيرها بين جموع الطلاب.. التعليم العالي: تعاون مُثمر مع الوزارات للمساهمة في رفع الوعي.. نعمل على بناء شخصية أبنائنا فكريًّا وثقافيًّا ورياضيا


وأوضح أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، أنه فيما بختص بالأغذية المفروض تناولها خلال فترة الامتحانات وما يصاحبها من توترات يمكن اختصارها في نقاط عديدة أهمها وجبة الإفطار في مهمة جدا لأنها تعطي الطالب الطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة الطالب عندما يتناول الإفطار يكون لديه القدرة بشكل أكبر على التحصيل والتركيز وتجعله متيقظ ولا يصاب بالصداع والتعب وقادر على تحصيل المقررات الدراسية بشكل أكبر.


وأضاف حسونة في تصريح خاص لموقع " صدى البلد " عندما يتناول الطالب الكميات المطلوبة التي يحتاجها ومناسبة لسنه ونشاطه فهو يحافظ على وزنه ورشاقته بالإضافة إلى تناول المياه فهي من أهم المكونات الغذائية التي يتناولها الإنسان لأنها تساعد الجسم على القيام بجميع الوظائف الخاصة به.

وتابع : " كما أن تناول المياه يؤدي إلى تركيز الطالب في الدراسة كما تساعد على تيقظه وخاصة المياه الباردة عندما يتناولها الإنسان يشعر باليقظة والانتعاش، ولابد أن يتم تناول المياه في فصل الشتاء ايضا حتى لا يصاب الجسم بالجفاف مما يؤثر على الاستذكار ".

 

أكاديمية البحث العلمي تنسيق الجامعات الجامعات الخاصة وزير التعليم العالي Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كهربا في كأس العالم للأندية.. انفراج أزمة لاعب الأهلي خلال ساعات.. تفاصيل

1200 جنيه|الذهب يتراجع بعد الإعلان عن صندوق استثمار الأصفر وعيار 21 الآن مفاجأة

إلغاء نتائج الأهلي.. الدفع أو تنازل الزمالك شرط إنهاء أزمة كهربا

الحديد نزل 3 آلاف جنيه مرة واحدة| مفاجأة في أسعار مواد البناء اليوم

لن يشارك أمام المصري .. صدمة لعشاق الأهلي بشأن محمود كهربا

30 مليون كاش|الاتحاد يصدم الأهلي ويوافق على انتقال مروان عطية لبيراميدز

شهادات الـ 25% تكتب نهاية الدولار بالسوق السوداء| ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

بعد تصريحات مرتضى منصور .. مروان عطية فى الأهلى رسميًا| اِعرف التفاصيل

موضوعات متعلقة

لا تغيير بالحدود الدنيا للكليات.. تفاصيل انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة الترم الثاني

منح جديدة من أكاديمية البحث العلمي.. تعرف على التفاصيل

القومي للبحوث يعقد ندوة تأثير تغير المناخ على الغذاء وصحة الإنسان

وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بإغلاق كيان وهمي بالقاهرة

شروط الحصول على فرصة للدراسة خارج مصر .. تفاصيل التقديم

دعاء سحري ليلة الامتحان.. انتهز الفرصة وردده وقت المطر

حقيقة إغلاق المدارس والجامعات وتعطيل الامتحانات غدا بسبب الطقس السيئ

لمواجهة السمنة بين طلاب الجامعات.. إجراء جديد من التعليم العالي

ترشيحاتنا

هل الدعاء عند البرق والرعد مستجاب .. وماذا قال الرسول وقت حدوثهما؟

أحمد فؤاد سليم: عودة الروح للمسرح خطوة مبشرة..وخالد جلال له تاريخ كبير..فيديو

10 مليارات جنيه في مبادرات.. رسائل مهمة للرئيس بمؤتمر التحالف الوطني |فيديو

رسميا .. ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة

التعليم: تفعيل الإجراءات الاحترازية بجميع المدارس لمواجهة انتشار الفيروسات التنفسية

استجابة لـ صدى البلد| الداخلية تشن حملات ضد انتشار التوك توك في دقادوس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكون واحد خارق من مطبخك لحرق دهون البطن في أسابيع قليلة

5 خطوات سحرية تحميك من الإصابة بفيروس كورونا في الوقت الحالي

بتوجيهات الرئيس.. شاهد| القوات المسلحة توزع 3 ملايين عبوة غذائية بنصف الثمن

لوائح فيفا تصدم الزمالك وتنتصر لـ الأهلي في شكوى سافيو.. تفاصيل

فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار اليوم .. تفاصيل

لا تخرجوا من منازلكم.. تحذير عاجل بسبب حالة الطقس

مشهد غريب.. هل تحول رئيس البرازيل السابق إلى لاجئ؟| فيديوجراف

مقربون ولعوا الخلافات.. كريم محمود عبد العزيز يكشف سر انفصال والديه.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ