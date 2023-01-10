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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفاة 7 أطفال نازحين توفوا في مخيمات النزوح نتيجة موجة البرد الشديد

صدى البلد

قال مصدر حكومي يمني، الاثنين، إن 7 أطفال نازحين توفوا في مخيمات النزوح نتيجة موجة البرد الشديد التي تتعرض لها محافظة مأرب والتي تؤوي معظم النازحين في البلاد والواقعة على بعد 170 كلم شرق صنعاء.
 

وأوضح المصدر الحكومي المسؤول في الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين في مأرب، أن الوحدة الحكومية سجلت منذ منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2022 وحتى اليوم وفاة 7 أطفال متأثرين بموجات البرد الشديد، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا".

وبحسب المصدر، الذي فضل عدم ذكر هويته، فإن هؤلاء الأطفال توفوا في عدد من مخيمات النزوح في مدينة مأرب (عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم ذاته)، والمخيمات الواقعة في مديرية الوادي بالمحافظة.
 

وأشار إلى أن عشرات الأسر النازحة تعاني بشكل كبير من البرد القارس وسط شح الامكانيات.
 

وتضرب محافظة مأرب موجة برد منذ منتصف نوفمبر الماضي، وازدادت شدة البرد خلال النصف الأخير من شهر ديسمبر وما تزال مستمرة حتى اليوم.
 

وكانت قد دعت الوحدة التنفيذية الحكومية في مأرب بنهاية ديسمبر الماضي، الجهات الفاعلة من شركاء العمل الإنساني إلى تلبية احتياجات الشتاء والعمل على تزويد الأسر النازحة بالاحتياجات الأساسية لحمايتها من موجات البرد القارس والصقيع، ومراعاة فئة الأطفال والمسنين وحالات الضعف وهم الأشد ضعفا وهذه الفئات الأكثر تضررا من الطقس البارد.

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وفاة 7 أطفال نازحين توفوا في مخيمات النزوح نتيجة موجة البرد الشديد

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