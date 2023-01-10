ميزات ثورية قادمة في تطبيق واتساب WhatsApp ينتظرها الملايين

يعمل تطبيق واتساب WhatsApp على عدد كبير من الميزات الجديدة لتحسين واجهة المستخدم والخصوصية، وبحسب آخر التقارير فإن واتساب يقوم بتغييرات جذرية من شأنها القضاء على الاعتماد على محرك جوجل كما سيسمح للمستخدمين قريبًا بالإبلاغ عن الحالة التي تتضمن محتوى ينتهك إرشادات النظام الأساسي.

وذكر موقع India Today عددا من الميزات القادمة لـ واتساب خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة ونعرضها فيما يلي :

نقل بيانات واتساب باستخدام QR code



يشير تقرير صادر عن WABetaInfo إلى أن واتساب يطور ميزة تسمح للمستخدمين بنقل البيانات من هاتف أندرويد لآخر باستخدام QR code، بما في ذلك سجل الدردشة والصور ومقاطع الفيديو، وذلك في الوقت الذي يقوم فيه المستخدمون بنقل بياناتهم باستخدام النسخ الاحتياطي لـ Google Drive ، حيث يقضي التحديث الجديد على الاعتماد على تطبيقات الطرف الثالث، وسيتمكن المستخدمون من التبديل إلى هاتف أندرويد جديد بمجرد استخدام QR code.

وتعد الميزة قيد التطوير في الوقت الحالي ومع ذلك ، بمجرد إطلاقها ، سيتمكن المستخدمون من نقل بيانات تطبيقاتهم إلى هواتفهم الأندرويد الذكية من خلال إعدادات واتساب ثم الدخول على الدردشات ثم نقل الدردشة إلى هواتف أندرويد الأخرى، من خلال مسح QR code واتباع تعليمات الأخرى.

الإبلاغ عن حالات واتساب ذات المحتوى المسئ

وسيسمح واتساب للمستخدمين بالإبلاغ عن الحالة التي تتضمن محتوى مسيء مثل خطاب الكراهية وإساءة الاستخدام أو أي محتوى يتضمن انتهاكا لقواعد واتساب، وفي الوقت الحالي يسمح واتساب لمستخدميه بالإبلاغ عن جهات الاتصال ومراسلتها واستقبال الوسائط إذا كان ينتهك إرشادات النظام الأساسي.

والميزة الجديدة قيد التطوير لـ WhatsApp Android beta و Desktop beta وهي نسخ واتساب للإصدار التجريبي على التطبيق على التطبيق والويب، وومن المتوقع أن يتم إصدارها في التحديثات المستقبلية، وبمجرد إصدارها ، سيرى المستخدمون زر تقرير داخل خيار الحالة.

حفظ الرسائل المختفية

ويعمل واتساب أيضًا على ميزة تسمح للمستخدمين بحفظ الرسائل المهمة في نافذة دردشة تختفي للرسائل، وستسمح الميزة الجديدة للمستخدمين بوضع إشارة مرجعية وحفظ أي رسالة معينة من اختفاء الرسائل بحيث لا يتم حذفها تلقائيًا مع الرسائل الأخرى على جهاز ضبط الوقت.

وسيتمكن جميع الأعضاء في الدردشة من رؤية الرسالة المحفوظة، ومع ذلك ، سيسمح واتساب للمستخدمين "بإلغاء الاحتفاظ" بالرسالة في أي وقت لحذفها من المحادثة.



تخطي حظر واتساب في بعض الدول

ويواجه تطبيق WhatsApp حظرا في العديد من الدول بسبب إرشادات الرقابة الحكومية، حيث لا يمكن للمستخدمين تنزيل التطبيق مباشرة من متجر Google Play أو متجر تطبيقات آبل App Store ، ومع ذلك ، فإن النظام الأساسي يطرح دعم خوادم معينة لمستخدمي واتساب في جميع أنحاء العالم لتمكين الأشخاص من الدول مثل إيران من استخدام التطبيق بحرية وخصوصية والتواصل بحرية وخصوصية.

وأعلن واتساب في تدوينة على مدونته أن "اختيار خادم مثل proxy يمكّنك من الاتصال بـالتطبيق من خلال خوادم أنشأها متطوعون ومؤسسات حول العالم مخصصة لمساعدة الناس على التواصل بحرية"، وتعد الميزة متاحة حاليًا مع آخر تحديثات التطبيق.