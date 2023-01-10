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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عرض فيلم «الناس والنيل» خلال احتفالية السد العالي في البيت الروسي بالقاهرة

صدى البلد

ينظم البيت الروسي بالقاهرة برئاسة مراد جاتين، بالتعاون مع جمعية بناة السد العالي والجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، في السادسة مساء غد، الأربعاء 11 يناير، احتفالية الذكرى الـ63 لبداية البناء في السد العالي.

يأتي ذلك بحضور سفير بيلاروس بالقاهرة سيرجي تيرينتيف، ومشاركة أعضاء جمعية بناة السد العالي من المهندسين والفنيين الذين شاركوا في بناء السد.

يضم البرنامج كلمة ترحيب من مراد جاتين، مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر ببناة السد، وكلمة المهندس صبري العشماوي، رئيس جمعية بناة السد العالي، كما يتحدث الدكتور عباس شراقي، الخبير الدولي وأستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة عن أزمة سد النهضة، ويعقبها لقاء مع الفنان سيف عبد الرحمن حول تجربته السينمائية في فيلم “الناس والنيل” إخراج يوسف شاهين.

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تدور الفيلم أحداثه حول ملحمة بناء السد العالي بمشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين الروس والمصريين، والفيلم سيناريو وحوار حسن فؤاد، ونيكولاي فيجوروفسكي، وموسيقى تصويرية آرام خاتشاتوريان، ومونتاج رشيدة عبد السلام، وبطولة سعاد حسني، وصلاح ذو الفقار، وسيف عبد الرحمن، ويوري كامروف، ومحمود المليجي، وإيجور فلاديلروف، وعزت العلايلي، وفلاديمير إيفاشوف، وتصوير مصطفى إمام، ومحسن نصر، وتشلينكوف.

ويأتي عرض فيلم “الناس والنيل” بمناسبة مرور 55 عاما على عرضه الأول، وهو الفيلم الذى تم تصويره في مصر وروسيا.

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