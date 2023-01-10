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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيسبوك تعدل قواعد خطاب الكراهية وتسمح بـ"الموت لخامنئي"

صدى البلد

قررت الشركة الأم لمنصة فيسبوك، ميتا، أمس الإثنين السماح بنشر منشورات تدعو إلى الموت للمرشد الأعلى في إيران، آية الله علي خامنئي.

سبق وتم حذف منشور على فيسبوك باللغة الفارسية في يوليو 2022 كتب عليه "الموت لخامنئي" في وقت لاحق عندما قرر ميتا أنه ينتهك معيار مجتمع العنف والتحريض.

وقرر مجلس مراقبة ميتا، الذي تموله شركة ميتا ولكنه يعمل بشكل مستقل، يوم الاثنين أنه يمكن تفسير العبارة على أنها تعني "يسقط خامنئي".

اجتاحت إيران احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سبتمبر من العام الماضي ردًا على وفاة مهسا أميني، التي يزعم أنها تعرضت للضرب حتى الموت على أيدي الشرطة الدينية لارتدائها الحجاب الفضفاض.

لطالما تم حظر فيسبوك للمدنيين في إيران، إلى جانب تويتر والعديد من مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. سمح بإنستجرام وواتس آب، المملوكين لشركة ميتا أيضًا، حتى فرضت إيران قيودًا عليهما ردًا على الاحتجاجات. ومع ذلك، يستخدم العديد من الإيرانيين في الخارج المنصات بانتظام لنشر الأخبار في البلاد.

هذه الخطوة تشبه سياسات ميتا خلال بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا العام الماضي. في بداية الحرب، عدلت ميتا قواعد خطاب الكراهية للسماح بعبارات مثل "الموت للغزاة الروس". أوضح فيسبوك لاحقًا أن مثل هذه المنشورات لن يسمح بها إلا في سياق “غزو الجيش الروسي لأوكرانيا".

وقالت الشركة أيضًا في ذلك الوقت إنه لم يسمح بتهديدات بالقتل ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وهذا يتناقض مع قرار السماح بالدعوات لقتل خامنئي.

في غضون ذلك، اتخذت فيسبوك إجراءات ضد الحسابات المرتبطة بالحكومة الإيرانية في الماضي بسبب سلوك تلاعب مزعوم.

فيسبوك الموت الموت لخامنئي ميتا ايران

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