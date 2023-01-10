سقوط مدوي للعملة السورية.. 100 دولار تجاوزت نصف مليون ليرة

قفز سعر الدولار بشكل كبير اليوم في سوريا أمام الليرة بمستهل تداولات الثلاثاء 10 يناير 2023، لدى السوق الموازية "غير الرسمية" وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات.

انهارت الليرة السورية صباح اليوم، مسجلة خسائر كبيرة جديدة أمام الدولار وباقي العملات، وتجاوز الدولار اليوم سعر 6450 ليرة، مقابل 6125 ليرة أمس.

كان سعر الدولار في السوق الموازية قد هبط بشكل كبير بعد قيام البنك المركزي السوري الأسبوع الماضي بخفض سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية إلى 4522 ليرة للدولار.

وقبل تحرك المركزي السوري الأخير كان السعر الرسمي السابق للدولار هو 3015 ليرة.

قفز سعر صرف الدولار اليوم في سوريا لدى السوق السوداء خلال مستهل تداولات صباح الثلاثاء إلى مستوى 6350 ليرة للشراء، و6450 ليرة للبيع، مقابل 6050 ليرة للشراء، و6125 ليرة للبيع، خلال تعاملات أمس بحسب منصة "الليرة اليوم".

بحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي نحو 645 ألف ليرة سورية (أكثر من نصف مليون ليرة سورية).

في حين صعد سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء خلال تداولات صباح الثلاثاء ليصل إلى 6808 ليرات للشراء و6920 ليرة للبيع، مقابل 6461 ليرة للشراء و6546 ليرة للبيع، أمس.

كما قفز سعر صرف الليرة التركية اليوم في سوريا لدى السوق السوداء ليبلغ 336 ليرة للشراء و344 ليرة للبيع، مقابل 320 ليرة للشراء و326 ليرة للبيع، خلال تعاملات اليوم السابق.

60 % من السوريين في خطر

يواجه 60% من السوريين، ما يقرب من 12.4 مليون شخص، خطر المجاعة، وفقا لتحذير من برنامج الغذاء العالمي. فحياة السوريين أصبحت بمثابة معركة للحصول على أساسيات الحياة، مع تجاوز الصراع في البلاد سنواته العشر.

وأصبحت أساسيات الحياة مثل الوقود إلى وسائل التنقل وأجهزة الاتصالات، ينظر لها كعوامل رفاهية، ومقتصرة على فئة محدودة جداً من السكان.

وتسبب التدهور المتسارع لقيمة الليرة السورية، وانكسارها أمام العملات الأجنبية، إلى تداعيات اقتصادية كبيرة تمثّلت بانخفاض قيمة الرواتب مقارنة مع الأسعار، التي وصلت بالنسبة لبعض المواد الغذائية الأساسية إلى حد الثلاثين ضعفاً، وسط تراجع القوة الشرائية للمواطن، في ظل مستويات عالية من التضخّم.

وعرف الاقتصاد السوري، قبل الصراع في عام 2010، كواحد من أكثر اقتصاديات الدول النامية تنوعا، فقد كانت سوريا تنتج ما يتراوح بين 75 إلى 85% من أغذيتها وأدويتها وألبستها وأحذيتها وتصدّر الفائض منها إلى أكثر من 60 دولة، بحسب معطيات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.