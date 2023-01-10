عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط مدوي للعملة السورية.. 100 دولار تجاوزت نصف مليون ليرة

صدى البلد

قفز سعر الدولار بشكل كبير اليوم في سوريا أمام الليرة بمستهل تداولات الثلاثاء 10 يناير 2023، لدى السوق الموازية "غير الرسمية" وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات.

انهارت الليرة السورية صباح اليوم، مسجلة خسائر كبيرة جديدة أمام الدولار وباقي العملات، وتجاوز الدولار اليوم سعر 6450 ليرة، مقابل 6125 ليرة أمس.

كان سعر الدولار في السوق الموازية قد هبط بشكل كبير بعد قيام البنك المركزي السوري الأسبوع الماضي بخفض سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية إلى 4522 ليرة للدولار.

وقبل تحرك المركزي السوري الأخير كان السعر الرسمي السابق للدولار هو 3015 ليرة.
قفز سعر صرف الدولار اليوم في سوريا لدى السوق السوداء خلال مستهل تداولات صباح الثلاثاء  إلى مستوى 6350 ليرة للشراء، و6450 ليرة للبيع، مقابل 6050 ليرة للشراء، و6125 ليرة للبيع، خلال تعاملات أمس بحسب منصة "الليرة اليوم".

بحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي نحو 645 ألف ليرة سورية (أكثر من نصف مليون ليرة سورية).

في حين صعد سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء خلال تداولات صباح الثلاثاء ليصل إلى 6808 ليرات للشراء و6920 ليرة للبيع، مقابل 6461 ليرة للشراء و6546 ليرة للبيع، أمس.

كما قفز سعر صرف الليرة التركية اليوم في سوريا لدى السوق السوداء ليبلغ 336 ليرة للشراء و344 ليرة للبيع، مقابل 320 ليرة للشراء و326 ليرة للبيع، خلال تعاملات اليوم السابق.

60 % من السوريين في خطر
يواجه 60% من السوريين، ما يقرب من 12.4 مليون شخص، خطر المجاعة، وفقا لتحذير من برنامج الغذاء العالمي. فحياة السوريين أصبحت بمثابة معركة للحصول على أساسيات الحياة، مع تجاوز الصراع في البلاد سنواته العشر.

وأصبحت أساسيات الحياة مثل الوقود إلى وسائل التنقل وأجهزة الاتصالات، ينظر لها كعوامل رفاهية، ومقتصرة على فئة محدودة جداً من السكان.

وتسبب التدهور المتسارع لقيمة الليرة السورية، وانكسارها أمام العملات الأجنبية، إلى تداعيات اقتصادية كبيرة تمثّلت بانخفاض قيمة الرواتب مقارنة مع الأسعار، التي وصلت بالنسبة لبعض المواد الغذائية الأساسية إلى حد الثلاثين ضعفاً، وسط تراجع القوة الشرائية للمواطن، في ظل مستويات عالية من التضخّم.

وعرف الاقتصاد السوري، قبل الصراع في عام 2010، كواحد من أكثر اقتصاديات الدول النامية تنوعا، فقد كانت سوريا تنتج ما يتراوح بين 75 إلى 85% من أغذيتها وأدويتها وألبستها وأحذيتها وتصدّر الفائض منها إلى أكثر من 60 دولة، بحسب معطيات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

قرار عاجل من البنك المركزي السوري بشأن سعر صرف الليرة

خبر سار للعراقيين.. انخفاض قيمة الدولار مقابل الدينار.. وهذا سعره الأن

سعر الدولار سوريا السوق الموازية غير الرسمية الليرة السورية خسائر كبيرة البنك المركزي السوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

440 جنيها في يوم واحد|تراجع تاريخي بأسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

جاية من الغيط|طلاب يتنمرون على أحد أعضاء هيئة التدريس.. فكان ردها صادما

مرتضى منصور يعلن تسريح فريق سيدات السلة بالزمالك.. اعرف السبب

عشيق قاتلة امها ببورسعيد كان نباشا.. تفاصيل جديدة مثيرة في واقعة مشرفة العمال

سعر الدولار بـ10 بنوك اليوم الثلاثاء 10-1-2022

شلل يضرب الدولار بالسوق السوداء| ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

عودة تفعيل الإجراءات الاحترازية بالمدارس اليوم بعد انتشار الفيروسات التنفسية |صور

تراجع أسعار الذهب.. والجرام يسجل 1180 للبيع

ترشيحاتنا

فى إستجابة سريعة.. أمن القاهرة تنقذ حياة سيدة عجوز بقصر النيل

قرار عاجل من القضاء الليبي بتعليق اتفاقية النفط والغاز بين طرابلس وأنقرة

بشائر 2023|التموين: إقامة مشروعات تجارية باستثمارات تقدر بـ2 مليار و500 مليون جنيه

"بيأكله في بؤه".. مشهد إنساني بين معلم وتلميذه يهز السوشيال ميديا

نوادر| بي إم دبليو E36 أوتوماتيك بـ 150 ألف جنيه |صور

للأطفال والكبار .. أسهل طريقة لحفظ أسماء العشرة المبشرين بالجنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحركات مريبة وراء الكواليس.. ضغط أمريكي غريب على إنجلترا بسبب الأرجنتين

كان نائما بدورة المياه|تعرف على سنكلير لويس أول أمريكي يحصل على نوبل

كنوزنا المدفونة| لغز أهرامات غير مكتشفة حتى الآن.. واحد منها في «زاوية العريان»

بتدفي في عز البرد.. طريقة تحضير المبكبة

فيديو

لا وقت للدلع المرق.. بدرية طلبة توجه رسالة نارية لـ ياسمين عز|فيديو

هل يعتنق الإسلام.. جورج وسوف يطلب قراءة القرآن في عزاء ابنه| فيديو جراف

رصد انتشار فيروسات تنفسية بالمدارس.. قرار هام لحماية الطلاب.. شاهد

مشاهد جنسية وصدمة كهربائية.. هاري يتحدث عن مشاهد زوجته الساخنة/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ