هل يؤثر تفشي كورونا بالصين على الوضع في أوروبا؟.. الصحة العالمية تجيب

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إنها لا تتوقع أن تؤدي زيادة حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في الصين إلى "تأثير كبير" على الوضع في أوروبا.

وأوضح مدير أوروبا في منظمة الصحة العالمية، هانز كلوج، في مؤتمر صحفي: "من غير المتوقع أن تؤثر الزيادة الحالية في الصين بشكل كبير على الوضع الوبائي لـ(كوفيد-19) في المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية في هذا الوقت".

وشدد كلوج في الوقت ذاته على أنه "لا يمكننا أن نشعر بالرضا".

وتضم المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية 53 دولة، منها روسيا ودولا في آسيا الوسطى.

وقال المدير الإقليمي إنه "ليس من غير المعقول أن تتخذ البلدان إجراءات احترازية لحماية سكانها"، لكنه دعا إلى أن تكون هذه الإجراءات "متجذرة في العلم، وأن تكون متناسبة وغير تمييزية".

كما حث هانز كلوج الدول على تكثيف جهود المراقبة، مثل تسلسل المتغيرات، مشيرا إلى أن العديد منها "قلل من قدراتها بشكل كبير".

وفرضت نحو 17 دولة لوائح سفر جديدة على الوافدين من الصين.

وفي الأسبوع الماضي، شجعت مجموعة من خبراء الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة، على مطالبة الأشخاص الذين يسافرون على متن رحلات جوية من الصين بإجراء اختبارات عشوائية على الوافدين. وردا على هذا، أكدت وزارة الخارجية الصينية، أنها تعارض بشدة ممارسة التلاعب بإجراءات الوقاية من الأوبئة والسيطرة عليها لتحقيق أهداف سياسية، وستتخذ الإجراءات المناسبة وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل".