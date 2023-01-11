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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تزوجته عرفي علشان تتخلص من عشيقها .. قصة سيدة كرداسة

صدى البلد

تصدر اليوم محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عادل سيد جبر ، حكمها على ربة منزل وزوجها العرفي، لاتهامهما بقتل عشيقها في منطقة كرداسة.

يصدر الحكم برئاسة المستشار عادل سيد جبر وعضوية المستشارين هانى لويس عبد الملك وصلاح الدين دياب عبد الجواد وسكرتارية عبد العزيز مناع ورافت عبد التواب.

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أحالت النيابة العامة بشمال الجيزة، في وقت سابق ، ربة منزل وزوجها العرفي، لمحكمة الجنايات لاتهامهما بقتل عشيقها في منطقة كرداسة.

البداية عندما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل الشقة محل سكنه بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "خ. ق" الشهير بـ"شيكا" ميكانيكي وبه آثار خنق وتعذيب بالكهرباء ومقطوع جزء حساس من جسده ويقيم بمفرده وغير متزوج.

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وأظهرت الكاميرات رجل وسيدة حال خروجهما من محل سكن المجني عليه وبعمل التحريات تبين أن المجني عليه يرتبط بعلاقة غير شرعية مع ربة منزل منذ 8 سنوات وينفق عليها وعلى طفلتها دون زواج ومنذ قرابة 3 سنوات تزوجت عشيقته بشاب وظلت علاقة المجني عليه بالسيدة مستمرة وكانت توهم زوجها بأنها لدى شقيقتها وتذهب إلى منزل المجني عليه لممارسة الرذيلة.

وفي الآونة الأخيرة حاولت العشيقة إنهاء تلك العلاقة ولكن المجني عليه رفض وهددها بفضح أمرها فاستعانت تلك السيدة بزوجها وأوهمته بتعرض المجني عليه لها وطلبه منها إقامة علاقة غير شرعية معها وأقنعت زوجها بقتله وفي سبيل ذلك قامت بالذهاب إلى منزل المجني عليه وصعد خلفها زوجها وقاما بقتل الميكانيكي وقطع جزء حساس من جسده بـ"موس"، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمة وزوجها واقتيادهما إلى ديوان المركز.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أحالة القضية للمحاكمة الجنائية.

محكمة جنايات الجيزة جنايات الجيزة ربة منزل العرفي

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