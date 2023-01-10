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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بتحلم بطب وهندسة.. فرصة لطلاب الثانوية العامة في تنسيق الجامعات الخاصة بالترم الثاني

تنسيق الجامعات الخاصة
تنسيق الجامعات الخاصة

يترقب طلاب الجامعات، إعلان المجلس الأعلى للجامعات انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة ، خلال شهر يناير الجاري، حيث يطلع الطلاب على الحدود الدنيا للكليات وتفاصيل التقديم والأماكن الشاغرة خاصة في كليات القمة.

من جهته ، قال الدكتور محمد حلمي الغُر، أمين المجلس الأعلى الجامعات الخاصة والأهلية، إنه يتم فتح باب التقديم بالجامعات الخاصة في الترم الثاني، مؤكدا أنه يمكن لجميع الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2023-2022 والثانوية 2021-2022 - 2021، التقديم في الجامعات الخاصة.

 وأضاف "الغر"، أنه فيما يخص الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة خلال آخر عامين، راغبي التقديم بتنسيق الجامعات الخاصة، في الترم الثاني، سيكون قبولهم وفق الحد الأدنى للعام الذي حصل به الطالب على شهادة الثانوية العامة بها.

وأشار أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إلى أن التقديم يتم طبقا للقواعد التي تم العمل بها في تنسيق الجامعات الخاصة 2023-2022، لافتا إلى أن التقديم يتم عن طريق الموقع لكل جامعة.

 

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بينما أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم إعلان انطلاق تنسيق الترم الثاني من العام الجامعي الحالي 2022 - 2023 بالجامعات الخاصة في شهر يناير الجاري.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن هناك العديد من الأماكن الشاغرة للطلاب المتاحة في كلية الهندسة والطب وغيرها من الكليات في هذه المر حلة من التنسيق.

 وأضاف أن الحدود الدنيا لكليات الجامعات الخاصة من التنسيق، كما هي، ولم تشهد أي تغيير، حيث يتم قبول الطلاب في التيرم الثاني بنفس قواعد القبول والحدود الدنيا المعلنة.

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