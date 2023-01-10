إنجاز طبي..السعودية تعلن زراعة قلبين لطفلتين في أقل من 24 ساعة

عرضت فضائية العربية تقريرا عن تحقيق السعودية إنجاز طبي، من خلال زراعة قلبين لطفلتين خلال أقل من 24 ساعة، حيث نجح الفريق الطبي بمستشفى الملك فيصل في زراعة قلبين.

ونجح الفريق الطبي في زراعة قلبين لطفلة سعودية وأخرى إماراتية، أحدهما تبلغ 8 أشهر، والأخرى تبلع 19 شهرا، منوها بأن زراعة القلب يجب أن تتم في ساعات قليلة وبشكل محترف.

وأوضح التقرير أن الفريق الطبي نجح في تنفيذ تلك العمليات خلال زمن قياسي، حيث انتقلوا جوا لإزالة قلب متبرع متوفي، والعودة به مرة أخرى للمستشفى لزراعته.

وبعدها بساعات انتقل فريق جراحي آخر إلى الإمارات، لإجراء عمية إزالة قلب متوفي والعودة به مرة أخرى للسعودية لزراعته للطفلة الإماراتية.

والطفلة الإماراتية تعد أصغر حالة زراعة قلب في الشرق الأوسط، حيث كانت تعيش الطفلة على أجهزة التنفس الصناعي، لعدم توفر متبرعين.