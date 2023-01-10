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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قفص الطماطم بـ50 جنيه.. أسعار الخضار في سوق الجملة بـ أكتوبر.. فيديو

طماطم
طماطم

يعد سوق الجملة في مدينة السادس من أكتوبر، أحد الأسواق التي يتكاثر عليه المواطنين في زيارته، لشراء الخضار والفاكهة بسعر الجملة، والتي تعد أسعار منخفضة مقارنة بأسعار تجار التجزئة.

ورصدت عدسة "صدي البلد" أسعار الخضار في سوق الجملة بأكتوبر لهذا الأسبوع، وقال محمد علي أحد تجار الخضار في سوق الجملة، أنه يوجد أنواع مختلفة من الطماطم مع اختلاف جودتها في السوق.

وتابع أن قفص الطماطم والذي يحتوي من ٢٠ إلي ٢٣ كيلو طماطم، يبدأ سعره من ٥٠ إلي ٧٠ جنيهًا، أما سعر برانيك الطماطم والتي تحتوي من ٢٥ إلي ٢٧ كيلو، يبدأ سعرها من ٧٠ إلي ٩٥ جنيهًا.

وأكمل محمد، أن سعر الباذنجان الرومي بـ ٣ جنيهًا، وسعر الفلفل الحار بـ ٥ جنيهًا، وسعر الخيار بـ ٤ ونصف جنيهًا، وسعر الجزر بـ ٣ جنيهًا، وسعر الفلفل الرومي بـ ٧ جنيهًا.

أما عن سعر الكوسة بـ ٥ جنيهًا، وسعر البطاطس بـ ٥ جنيهًا، وسعر البطاطس التحمير بـ ٤ ونصف جنيهًا، وسعر البطاطا بـ ٤ جنيهًا، وسعر الفلفل الألوان بـ ١٧ جنيهًا.

وأشار محمد أن بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة الأمطار الغزيرة، لا يوجد إقبال كافي علي سوق الجملة، وانخفضت حركة البيع والشراء بشكل كبير.

سوق الجملة الخضار والفاكهة اسعار الخضار قفص الطماطم سوق الجملة بأكتوبر

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