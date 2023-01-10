بروتوكول تعاون بين جامعة برج العرب التكنولوجية ومدينة الأبحاث العلمية

اجتمع الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، اليوم الثلاثاء، مع الدكتورة مني عبد اللطيف، مديرة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية وعمداء المعاهد البحثية بالمدينة، وكان برفقته عمداء الكليات، الدكتور إبراهيم الفحام عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة والدكتورة رانيا الشرقاوي عميدة كلية علوم صحية، وبعض من أعضاء هيئة التدريس و رؤساء الأقسام، وكان ذلك في مدينة الأبحاث العلمية و التطبيقات التكنولوجية بمقرها في مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

يأتي ذلك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة لتأهيل الطلاب لسوق العمل وكذلك التعاون المستمر بين كافة الجهات و الهيئات و المؤسسات المجتمعية التي تهدف لها الجامعة.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الجامعة جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والتوسع في مجال التعليم التكنولوجي والتدريب و تنمية الموارد البشرية التي تساهم برامج الجامعة في تطوير التعليم بمستوياته المختلفة بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة والمنظمات المحلية والإقليمية لمساعدة الدولة علي مواجهة تحديات سوق العمل وتوفير احتياجاته من المهارات والكفاءات البشرية القادرة علي دفع عجلة التنمية بخطي متسارعة لملاحقة التطور المستمر في تطبيقات التكنولوجيا المتطورة في كافة مجالات العمل و مبادرات الوزارة المختلفة التي تهدف الي دعم و تعزيز التعاون في مجال التعليم الجامعي.

وفي هذا الصدد، وانطلاقا من اهتمام ودعم القيادة السياسية للتعليم التكنولوجي والتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية بصفة عامة، تم توقيع البروتوكول بين الجامعة المتمثلة في كلية تكنولوجيا العلوم الصحية و كلية الصناعة و الطاقة مع مدينة الابحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية وهي هيئة بحثية مصرية أنشئت بقرا رئيس الجمهورية رقم 85 لسنة 1993م، وتم افتتاحها في 13 أغسطس عام 2000 لربط الابحاث العلمية بشراكة قوية مع الشركات الصناعية بمنطقة برج العرب الجديدة والإسكندرية خاصه وعلى المستوى القومي.

وتقع المدينة البحثية في مدينة برج العرب الجديدة التابعة لمحافظة الإسكندرية في مصر، وتضم المدينة البحثية باحثين بارعين في مجالات بحثية متنوعة سافر معظمهم لدراسة في أفضل جامعات العالم للحصول على درجات علمية واكتساب مهارات بحثية، مما جعل المدينة صرحا علميا مميزا يساهم في وضع ما وصل إليه العلم والعلماء من أبحاث وابتكارات وتقدم تكنولوجي في تأسيس الاقتصاد المبني على المعرفة لتقوم بتطوير وتحديث الصناعات المصرية وتقوم كذلك بنقل وتطوير وتوطين التكنولوجيا والتي تضم :

1. معهد بحوث الهندسة الوراثية و التكنولوجيا الحيوية

2. معهد المعلوماتية

3. معهد بحوث زراعة الأراضي القاحلة

4. معهد بحوث تكنولوجيا المتقدمة و المواد الجديدة

5. معهد بحوث البيئة و المواد الطبيعية

6. مركز تطوير الصناعات الدوائية و الصيدلانية و التخمرية

7. مركز تنمية القدرات التكنولوجية

وإيماناً من جامعه بر العرب التكنولوجية ومدينة البحث العلمي والتطبيقات التكنولوجية بضرورة تبادل الخبرات في مجالات التكنولوجية المتطورة وذلك في اطار التحول التكنولوجي المتسارع لتحقيق التنمية الشاملة و المستدامة فقد اكد الطرفان على أهميه التعاون والتنسيق في مجال التدريب والبحوث والدراسات والتطبيقات الفنية في مجال الصناعات التكنولوجية

والذي يأتي التعاون من خلال الكليات والمراكز والمعاهد التابعة لكلا الطرفين.

وعلي هامش الزيارة قامت الأستاذة الدكتورة مني عبد اللطيف مديرة المدينة البحثية و التطبيقات التكنولوجية بمصاحبة الأستاذ الدكتور محمد مرسي الجوهري رئيس الجامعة و عمداء الكليات و أعضاء هيئة التدريس بجولة تفقدية لمعاهد المدينة البحثية داخل المدينة.