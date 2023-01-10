فرنسا: سنفرض عقوبات على إيران بسبب استمرار قمع الاحتجاجات

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن فرنسا تعمل مع الشركاء في أوروبا على إجراءات عقابية جديدة ضد إيران.

وقالت الخارجية الفرنسية: "نتحرك لمنع إفلات إيران من العقاب بسبب قمعها للمحتجين"، مشيرة إلى أنها تعمل على إجراءات عقابية جديدة بالتعاون مع الشركاء بسبب استمرار القمع للمحتجين في إيران.

وأضافت: "نتحرك لمنع أي إفلات من العقاب للمسؤولين عن القمع بإيران، ولا نستبعد فرض أي نوع من العقوبات بسبب استمرار القمع في إيران".

كما قالت لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ الفرنسي، إن علينا تبني موقف صارم تجاه سلوك إيران، مشيرة إلى أن فرنسا لديها قائمة تعمل عليها للمعتقلين بإيران، وفقا لموقع العربية.

وتابعت اللجنة "علينا تبني موقف صارم تجاه سلوك إيران، ولا مرونة بموقفنا تجاه النظام الإيراني"، مشيرة إلى أننا لا نرى إمكانية للحوار مع النظام الإيراني.

وأكدت اللجنة أن إيران تدعم روسيا بمسيّرات تقتل مدنيين في الحرب بـ أوكرانيا.