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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صلاح عبدالله ضيف شرف فيلم البطة الصفرا

صلاح عبدالله
صلاح عبدالله

كشف الفنان صلاح عبدالله أنه ضيف شرف فيلم البطة الصفراء غادة عادل ومحمد عبدالرحمن توتا.

وأضاف صلاح عبدالله فى تصريح خاص لصدى البلد أنه يحل ضيف شرف فى فيلم البطة الصفرا إلا أن الشخصية التى يقدمها مختلفة عن كل الشخصيات التى قدمها من قبل ولذلك قرر خوض هذه التجربة.

 

مواقف كوميدية بين صلاح عبدالله وغادة عادل وتوتا



وتابع عبدالله أن الفيلم يشهد الكثير من المواقف الكوميدية التى تجمعه بغادة عادل وتوتا، سواء أمام الكاميرا أو فى الكواليس رافضا الإفصاح عن تفاصيل الشخصيته قائلا: “لو قولت تفاصيل الشخصية هحرق الفيلم كله”.

وعن أعماله فى دراما رمضان 2023 أكد صلاح عبدالله أنه يعمل خلال هذه الفترة على الانتهاء من تصوير دوره فى فيلم البطة الصفرا حتى يتفرغ لدراما رمضان 2023 ، حيث يشارك فى أكثر من عمل.

 

أبطال فيلم البطة الصفرا يحتفلون بعيد ميلاد غادة عادل

احتفلت أسرة فيلم "البطة الصفرا" بعيد ميلاد النجمة غادة عادل في أول أيام التصوير، حيث بدأ المخرج عصام نصار تصوير فيلمه الجديد، والذي يلعب بطولته النجوم محمد عبد الرحمن "توتا" وغادة عادل، بالاشتراك مع الفنانين محمود حافظ وفرح الزاهد وإبرام سمير وحسن أبو الروس وأحمد طلعت.

 

أبطال الفيلم

كما يشارك في الفيلم نخبة من ضيوف الشرف، منهم: النجم القدير صلاح عبدالله و النجم القدير سامي مغاوري، بالإضافة للنجم عمرو رمزي.

الفيلم قصة وسيناريو وحوار محمود عزت، ومدير التصوير أحمد عبدالقادر، ومهندسة الديكور مروة عامر، ومهندس صوت زياد عزت، واستايلست نيرة دهشورى ومن إنتاج رامي السكري


 

الفنان صلاح عبدالله محمد عبدالرحمن توتا غادة عادل فيلم البطة الصفرا

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