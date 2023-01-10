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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مايكروسوفت تخطط لاستثمار 10 مليارات دولار في ChatGPT

صدى البلد

ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن شركة مايكروسوفت Microsoft -عملاق التكنولوجيا الأمريكي- تخطط لاستثمار 10 مليارات دولار في شركة OpenAI، المطورة لأداة الذكاء الاصطناعي الشهيرة ChatGPT.

وأوضحت "سي إن بي سي"، اليوم الثلاثاء، أن التقارير تفيد بأن الصفقة تعد جزءًا من جولة تمويل مع مستثمرين آخرين من شأنها تقدير قيمة OpenAI بمبلغ ضخم يصل إلى 29 مليار دولار، وستحصل Microsoft على 75% من أرباح OpenAI حتى تستعيد أموال استثمارها، وبعد ذلك ستحصل الشركة على حصة 49% في OpenAI. 

ولعدة أسابيع، كان عالم التكنولوجيا يضج بالأحاديث حول ChatGPT، وهي أداة مصممة لإنشاء نص يبدو كما لو أن إنسانا كتبه.. وتم استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي في كل شيء بدءًا من تطوير أكواد وصولاً إلى كتابة المقالات الجامعية.
 

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