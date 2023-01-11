بهذه الخطوات.. اعرف إذا كان هاتفك الآيفون مصابا بفيروس

تشكل البرامج الضارة وغيرها من الفيروسات مصدر إزعاج كبير للمستخدمين، حيث يمكن لمثل هذه البرامج أن تكون مدمرة في لأجهزتك في أسوأ الأحوال، وسواء كان ذلك من خلال الثغرات الأمنية أو اختراقات البيانات فإن التعامل مع البرامج الضارة على هواتف آيفون بالتحديد ليس بالأمر الهين.

ويمكن أن تؤدي مثل هذه البرامج الخبيثة إلى استخدام هاتفك، دون علمك أو إذنك ، لإرسال رسائل بريد عشوائي وإرسال المزيد من الرسائل التي تحمل روابط ضارة للآخرين، كما يمكن لهذه البرامج الضارة إغراق تطبيقاتك المختلفة بالإعلانات.

كما تعمل مثل البرامج الخبيثة على نسخ معلومات حساسة أو خاصة وإرسالها بياناتك البنكية وبيانات المعرف الخاص بك، وإرسالها إلى طرف آخر، وفي بعض الحالات ، يمكن أن تتحكم بشكل مباشر هاتفك الآيفون ومكوناته المختلفة مثل التقاط الصور أو الفيديو دون علمك ، ومراقبة نشاطك ، وتذكر إدخالات كلمة المرور الخاصة بك ، وما إلى ذلك.

وبحسب موقع SlashGear فإن هناك بعض الطرق التي يمكنك اتباعها لفحص هاتفك الآيفون من البرامج الخبيثة التي من الممكن أن تدمر هاتفك :

لا يدعم نظام تشغيل هواتف آيفون iOS أو حتى يسمح ببرامج مكافحة الفيروسات، هذا لأن نظام التشغيل iOS نفسه لديه عدد من إجراءات الأمان المضمنة التي تعمل ضد البرامج الضارة وأشكال الهجوم الأخرى ، ونظام التشغيل يمنع التطبيقات من أن تكون قادرة على المسح عبر هاتفك.

تحقق من وجود أي تطبيقات قد تبدو غير مألوفة في هاتفك، وإذا رأيت شيئًا لا تتذكر تثبيته ، فقد يكون هو البرنامج الضار، كما قد يكون استعراض مكتبة التطبيقات المثبتة بالكامل يدويًا مضيعة للوقت ، ولكنها الطريقة الأكثر فعالية لتحديد موقع شيء ليس من المفترض أن يكون موجودًا هناك.

راقب الإعلانات المنبثقة ، حيث يمكن أن تظهر بشكل متكرر أكثر عند إصابة هاتفك، حيث تعرض بعض التطبيقات والألعاب الإعلانات عن قصد ، ولكن إذا شاهدتها أكثر من المعتاد وخاصة إذا بدأت في رؤيتها على الشاشة الرئيسية فابدأ في البحث في تطبيقاتك.

راقب استخدام بيانات هاتفك الآيفون لأن الزيادات المفاجئة في النشاط قد تشير إلى وجود برامج ضارة، ويمكنك التحقق من ذلك عند فتح الإعدادات ثم الدخول على Cellular ثم التحقق من سعة الاستخدام لمعرفة مقدار البيانات التي استخدمتها.

تحقق أيضًا من استخدام بطارية هاتفك من خلال فتح الإعدادات ثم البطارية والتمرير عبر البيانات. كما يمكنك أيضًا معرفة مقدار الطاقة التي يستخدمها تطبيق معين تقريبًا ، وهي طريقة جيدة أخرى لتحديد موقع التطبيقات التي لا يُفترض أن تكون على هاتفك الآيفون.