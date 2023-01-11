عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بهذه الخطوات.. اعرف إذا كان هاتفك الآيفون مصابا بفيروس

اختراق هواتف آيفون
اختراق هواتف آيفون

تشكل البرامج الضارة وغيرها من الفيروسات مصدر إزعاج كبير للمستخدمين، حيث يمكن لمثل هذه البرامج أن تكون مدمرة في لأجهزتك في أسوأ الأحوال، وسواء كان ذلك من خلال الثغرات الأمنية أو اختراقات البيانات فإن التعامل مع البرامج الضارة على هواتف آيفون بالتحديد ليس بالأمر الهين. 

 

ويمكن أن تؤدي مثل هذه البرامج الخبيثة إلى استخدام هاتفك، دون علمك أو إذنك ، لإرسال رسائل بريد عشوائي وإرسال المزيد من الرسائل التي تحمل روابط ضارة للآخرين، كما يمكن لهذه البرامج الضارة إغراق تطبيقاتك المختلفة بالإعلانات.  

 

كما تعمل مثل البرامج الخبيثة على نسخ معلومات حساسة أو خاصة وإرسالها بياناتك البنكية وبيانات المعرف الخاص بك، وإرسالها إلى طرف آخر، وفي بعض الحالات ، يمكن أن تتحكم بشكل مباشر هاتفك الآيفون ومكوناته المختلفة مثل التقاط الصور أو الفيديو دون علمك ، ومراقبة نشاطك ، وتذكر إدخالات كلمة المرور الخاصة بك ، وما إلى ذلك.

 

وبحسب موقع SlashGear فإن هناك بعض الطرق التي يمكنك اتباعها لفحص هاتفك الآيفون من البرامج الخبيثة التي من الممكن أن تدمر هاتفك : 

 

لا يدعم نظام تشغيل هواتف آيفون iOS أو حتى يسمح ببرامج مكافحة الفيروسات، هذا لأن نظام التشغيل iOS نفسه لديه عدد من إجراءات الأمان المضمنة التي تعمل ضد البرامج الضارة وأشكال الهجوم الأخرى ، ونظام التشغيل يمنع التطبيقات من أن تكون قادرة على المسح عبر هاتفك. 

 

تحقق من وجود أي تطبيقات قد تبدو غير مألوفة في هاتفك، وإذا رأيت شيئًا لا تتذكر تثبيته ، فقد يكون هو البرنامج الضار، كما قد يكون استعراض مكتبة التطبيقات المثبتة بالكامل يدويًا مضيعة للوقت ، ولكنها الطريقة الأكثر فعالية لتحديد موقع شيء ليس من المفترض أن يكون موجودًا هناك.

 

راقب الإعلانات المنبثقة ، حيث يمكن أن تظهر بشكل متكرر أكثر عند إصابة هاتفك،  حيث تعرض بعض التطبيقات والألعاب الإعلانات عن قصد ، ولكن إذا شاهدتها أكثر من المعتاد  وخاصة إذا بدأت في رؤيتها على الشاشة الرئيسية فابدأ في البحث في تطبيقاتك.

 

راقب استخدام بيانات هاتفك الآيفون لأن الزيادات المفاجئة في النشاط قد تشير إلى وجود برامج ضارة، ويمكنك التحقق من ذلك عند فتح الإعدادات ثم الدخول على Cellular  ثم التحقق من سعة  الاستخدام لمعرفة مقدار البيانات التي استخدمتها. 

 

تحقق أيضًا من استخدام بطارية هاتفك من خلال فتح الإعدادات ثم البطارية والتمرير عبر البيانات. كما يمكنك أيضًا معرفة مقدار الطاقة التي يستخدمها تطبيق معين تقريبًا ، وهي طريقة جيدة أخرى لتحديد موقع التطبيقات التي لا يُفترض أن تكون على هاتفك الآيفون.  

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

روحوا اشتروا بسرعة.. شعبة الذهب توجه رسالة للمقبلين على الزواج

اشتروا بسرعة.. هبوط في سعر الذهب اليوم الأربعاء 11-1-2023

خسارة كارثية من الأهلي.. هذه النتيجة كانت سببًا في تسريح فريق سلة الزمالك

السمان يقضي على ارتفاع سعر كرتونة بيض الفراخ.. اعرف فوائده

الحق اشتري| انخفاض أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 يفقد 65 جنيها

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بعد فشل الزمالك التعاقد مع هذا اللاعب

رسميا.. الأهلي يتمم ثالث صفقاته في الميركاتو الشتوي

الأهلي يجهز لمفاجآة جديدة في صفقة «يعقوبو».. تفاصيل

ترشيحاتنا

آنا دي أرماس وسيلينا جوميز ومارجو روبي.. نجمات هوليوود يتألقن بحفل جولدن جلوب|شاهد

رئيس الشيشان يكشف عدد المقاتلين المشاركين في الحرب الأوكرانية

الخارجية الفلسطينية ترحب ببيان «التعاون إلاسلامي» حول الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

إطلالة مختلفة.. جيسيكا تشاستين ترتدي كمامة بـ«الترتر» في حفل جوائز جولدن جلوب|شاهد

بوجاتي تحطم الأرقام القياسية في عام 2022 | صور

رمضان السيد: مروان عطية مكسب للأهلي.. وقادر على منافسة لاعبي الوسط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سريع المفعول وبدون حرمان.. رجيم خارق يخلصك من الكرش للأبد

ماذا يحدث عند وضع بيض السمان على الشعر

جيمي لي كرتيس تلبي دعوة رابطة هوليوود للصحافة وتحضر حفل جولدن جلوب|شاهد

مواهب شبابية وصحفيون يتوافدون على السجادة الرمادية لحفل جولدن جلوب |شاهد

فيديو

جيمي لي كرتيس تلبي دعوة رابطة هوليوود للصحافة وتحضر حفل جولدن جلوب|شاهد

طلاب يتنمرون على عضو هيئة تدريس فجاء الرد صادما.. فيديو جراف

تزايد معدلات نمو الاقتصاد المصري.. توقعات مهمة من صندوق النقد الدولي.. شاهد

بيع رجول الفراخ بالمحلات.. اعرف حقيقة الصور المتداولة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ