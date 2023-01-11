خالد عكاشة: الأزمة الحالية سببها في المقام الأول معاصرة حرب عالمية معقدة

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن التهديد الإرهابي لمصر كان مرتفعًا بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، حيث واجهت مصر حرب مدروسة ومرتبة من تنظيمات ومليشيات إرهابية مسلحة على درجة عالية من التسلح.



وتابع "عكاشة"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد" المذاع على فضائية "ten"، أن توزيع الأدوار ما بين الشرطة والقوات المسلحة والإعلام والمثقفين، ساهم بصورة كبيرة في محاربة الإرهاب.



ولفت إلى أن الأزمة الحالية معقدة ومركبة للغاية وتوازي أزمة الإرهاب، مشيرًا إلى أن مصر تواجه الآن أزمة حرب عالمية متكاملة تشتمل على أزمة سلاسل إنتاج، وأزمة طاقة وغذاء، واستقطاب دولي كبير للغاية.



وأشار إلى أن ما يُهدد خلال هذه الأزمة هو مشروع الدولة الوطنية بشكل واضح، مشددًا على ضرورة التعامل مع الازمة العالمية بشكل شفافية، فهناك خلل في توصيف الأزمة من بعض النخبة.



ولفت إلى أن الأزمة الحالية سببها في المقام الأول هو معاصرة حرب عالمية معقدة، مضيفًا أن الأزمة الحالية ليست ناتجة عن قيام الدولة بمغامرة عسكرية غير محسوبة مثلما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو سوء الإدارة مثلما قد يعتقد البعض.

