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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تفاصيل التسجيل للمنح الدراسية لحكومة سلطنة بروناى دار السلام للعام الدراسى 2023

اكاديمية البحث العلمي
اكاديمية البحث العلمي

 

 

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفاره سلطنة بروناى دار السلام  عن فتح باب التسجيل للمنح الدراسية لحكومة سلطنة بروناى دار السلام  للعام الدراسى 2023 ـ 2024.

 

وأوضح أن ذلك علمًا بان اخر موعد للتقدم :15 فبراير 2023 فى تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة، ولمزيد من التفاصيل حول المنح والحصول على استماره التقديم يرجى زياره الموقع الالكترونى التالى :

https://www.mfa.gov.bn/online-bdgs

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSGZV2tdsExOwIyD-OzBt6mjlKFAddRzU8NA1-J7c-51EGtA/viewform

https://apply.ubd.edu.bn/orbeon/uis-welcome

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وأشارت إلى أنه بعد استيفاء استمارات التقديم ويرفق بها كافة المستندات المطلوبة يتم التوجه للاداره المركزيه للبعثات بالعنوان التالى ( 7 شارع الدكتور ابراهيم ابو النجا ـ حى السفارات ـ وزارة التعليم العالى ـ الدور الرابع )، وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

وزارة التعليم التعليم العالي ادارة البعثات Jobs Education

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