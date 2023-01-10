بمشاركة مصر.. كل ما تريد معرفته عن بطولة العالم لكرة اليد 2023

تقام في بولندا والسويد

تنطلق بطولة العالم لكرة اليد الثامنة والعشرون يوم غدا الأربعاء 11 يناير وحتى 29 من نفس الشهر وتقام في بولندا والسويد.

وفي السطور التالية كل ما تريد معرفته عن بطولة العالم لكرة اليد.

الافتتاح: الأربعاء 11 يناير 2023

مباراة الافتتاح .. بولندا وفرنسا الساعة 10 مساء غد الأربعاء

مجموعات البطولة

المجموعة الأولى: إسبانيا – مونتينجرو – تشيلي - إيران.

المجموعة الثانية: فرنسا – بولندا – السعودية - سلوفينيا.

المجموعة الثالثة: السويد – البرازيل - كاب فيردي - أوروجواي.

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرتغال – المجر - كوريا الجنوبية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – قطر – صربيا - الجزائر.

المجموعة السادسة: النرويج - مقدونيا الشمالية – الأرجنتين - هولندا.

المجموعة السابعة: مصر – كرواتيا – المغرب - الولايات المتحدة الأمريكية.

المجموعة الثامنة: الدنمارك – بلجيكا – البحرين - تونس.



نظام البطولة

تم توزيع الـ 32 منتخبا على 8 مجموعات.. كل مجموعة تضم 4 منتخبات، وتقام مباريات هذا الدور بنظام دوري من دور واحد.

يتأهل للدور الرئيسي أول 3 منتخبات من كل مجموعة.

الدور الرئيسي سيتأهل له 24 منتخبًا يتم تقسيمها على 4 مجموعات، بحيث ينضم كل مجموعتين متجاورتين في مجموعة واحدة تضم 6 منتخبات.

كل منتخب يتأهل للدور الرئيسي معه رصيده من النقاط التي حصل عليها من مواجهتيه مع الفريقين المتأهلين من نفس المجموعة.

في الدور الرئيسي يلعب كل منتخب ثلاث مباريات مع المنتخبات المتأهلة من المجموعة المجاورة ولا يلعب مرة أخرى مع المنتخبين المتأهلين من مجموعته.

يتأهل مباشرة إلى دور الـ8 الأول والثاني من كل مجموعة.

يقام دور الـ8 بنظام خروج المغلوب، ثم نصف النهائي والنهائي.

** منتخب مصر يرتبط في الدور الرئيسي بالمجموعة الثامنة وعلى رأسها منتخب الدنمارك، وفي دور الثمانية يرتبط بالمجموعتين الثالثة وعلى رأسها منتخب السويد، والرابعة وعلى رأسها منتخب أيسلندا.

قائمة منتخب مصر في البطولة

حراسة المرمى: كريم هنداوي – عبدالرحمن حُميد – محمد علي.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا.

الظهير الأيسر: علي زين – حسن قداح.

الجناح الأيمن: محمد سند – أكريم يسري.

الظهير الأيمن: محسن رمضان – مهاب سعيد.

صانع ألعاب: يحيى الدرع – أحمد خيري – أحمد هشام السيد "دودو" – سيف الدرع.

الدائرة: محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – أحمد عادل.

شادي خليل اللاعب الإضافي، وسيتواجد في قائمة الـ18 لحين اكتمال شفاء أحمد خيري.

مواعيد مباريات منتخب مصر بتوقيت القاهرة

مصر – كرواتيا

الجمعة الساعة 9 ونصف مساء

مصر – المغرب

الأحد الساعة 7 مساء

مصر – أمريكا

الثلاثاء الساعة 7 مساء

حتى الآن.. المباريات مذاعة فقط عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد على يوتيوب، والمحاولات جارية لإذاعتها تليفزيونيا في مصر حتى هذه اللحظة.