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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا وألمانيا وبريطانيا يدرسون إعلان وضع الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب

الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أنها لا تستبعد فكرة إدراج الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري الإيراني على "قوائم الإرهاب".

وجاء ذلك بعد يوم من قول ألمانيا إن التحرك ضد الحرس الثوري الإراني سيكون "مهمًا ومنطقيًا" على الصعيد السياسي.

ومن المتوقع أن تتخذ بريطانيا قرارًا في هذا السياق خلال الأسابيع المقبلة.

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وكانت تخطط بريطانيا رسميا لإعلان الحرس الثورى الإيرانى ، الذى ألقى القبض على سبعة أشخاص على صلة بالمملكة المتحدة بسبب احتجاجات مناهضة للحكومة ، منظمة إرهابية ، وفقا لما ذكرته صحيفة التلغراف، نقلا عن مصادر.

وقال التقرير إن هذه الخطوة ، التي سيتم الإعلان عنها في غضون أسابيع ، تحظى بدعم وزير الأمن البريطاني توم توجندهات ووزيرة الداخلية سويلا برافرمان.

وتحريم الحرس الثوري الإيراني كمجموعة إرهابية يعني أن الانتماء للتنظيم وحضور اجتماعاته وحمل شعاره في الأماكن العامة يعتبر جريمة جنائية.

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